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Hatay'da depremde ölen çocuklar anaokulunun enkazına asılan balonlarla anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren çocuklar, yıkılan özel bir anaokulun enkazına asılan balonlarla anıldı.

Ekleme: 19.02.2023 - 16:39 Güncelleme: 19.02.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da depremde ölen çocuklar anaokulunun enkazına asılan balonlarla anıldıTürkiye asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

11 ili etkileyen depremin ardından birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

40 bin kişiye mezar olan depremin ardından 14 gün geçti.

Depremin ardından geriye yürek burkan binlerce olay kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda bulunan bir anaokulu da yıkıldı.

Balonlar asıldı
Okulun enkazındaki demir çubuklara, Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Çocuk Derneği'nin üyelerince farklı renklerde balonlar asıldı.

'Çok sayıda çocuk vefat etti'
Derneğin kurucu üyelerinden Emircan Turalı, depremde çok sayıda çocuğun da vefat ettiğini söyledi.

Dernek olarak özellikle kimsesiz ve yardıma ihtiyacı olan çocuklara ilişkin faaliyetler yürüttüklerini belirten Turalı, deprem haberini alır almaz Adana'dan afet bölgesine geldiklerini anlattı.

'Şeker verilemeyen çocuklar için balon asalım'
Turalı, Dernek Başkanı Ogün Sever'in 'Deprem bölgesinde ulaşılamayan, meyve suyu, şeker verilemeyen çocuklar için balon asalım.' dediğini aktardı.

'Keşke bu deprem olmasaydı da balonları onların ellerine verebilseydik'
Depremde vefat eden çocuklar nedeniyle duydukları hüznü anaokulu enkazına balon asarak gösterdiklerini anlatan Turalı, şöyle devam etti:

Biz burada ulaşamadığımız çocuklara balon, şeker vermek istedik. Hafif de olsa gönüllerine dokunmak istedik ama yapamadığımız için böyle bir şey yaptık. Keşke bu deprem olmasaydı da balonları onların ellerine verebilseydik, oynasalardı. En azından biraz gönüllerine dokunabilseydik, onları güldürebilseydik.

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen Turalı, 'Geride kalan çocuklarımıza Allah'ın izniyle ulaşmaya çalışıyoruz. Halen görevde olan 20-30 ekibimiz var, şu an dağıtıma çıktık. Tekrar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışacağız.' diye konuştu.
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