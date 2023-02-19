Gölbaşı’nda onlarca kişinin enkaz altında kaldığı binanın müteahhiti yakalandı

Asrın felaketinin ardından yıkılan binaların müteahhitleriyle ilgili gözaltı çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde onlarca kişinin ölümüne neden olan bir binanın müteahhiti olduğu öğrenilen Yıldıray V. İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre'ye gitmek isterken gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelinin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.