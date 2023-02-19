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'Deprem bölgesi riskli değilmiş' yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt

Hatay İskenderun'daki bazı mahallelerde geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüm süreci TİP'li Barış Atay'ın başını çektiği bir grup ve sol örgütler tarafından engellendi. Kahramanmaraş depremi sonrasında birçok bina yıkıldı. Sözcü gazetesi ve muhalif medya ise 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' iddiasında bulundu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "Yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi" adına açıklama geldi. Açıklamada kentsel dönüşüm sürecinin söz konusu çevreler tarafından engellendiği çarpıcı şekilde ortaya kondu.

'Deprem bölgesi riskli değilmiş' yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
Ekleme: 19.02.2023 - 00:40 Güncelleme: 19.02.2023 - 00:42 / Editör: Ozge Selin
'Deprem bölgesi riskli değilmiş' yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay'ın İskenderun ilçesinde de çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Başını Sözcü Gazetesi'nin çektiği muhalif medya ise 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' asılsız haberini ortaya attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde riskli mahallelerin belirlenmesi için harekete geçti. Riskli mahalleler belirlenecek, yapılar kentsel dönüşümle yenilenecekti.

BARIŞ ATAY BAŞI ÇEKTİ!

Bakanlık, büyük bir direnç ile karşılaştı. Bunun nedeni ise TİP'li Barış Atay'ın başını çektiği muhalif bazı siyasiler ile sol örgütlerin bölge halkını kışkırtmasıydı. Kamuoyu türlü çarpıtmalar ile yanlış bilgilendirildi ve Bakanlığın riskli mahalle belirleme çalışması sonuca ulaşamadı.

'Deprem bölgesi riskli değilmiş' yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt

YARGIYA TAŞINDI

Hatay İskenderun'da yapılacak olan riskli mahalle çalışması ile ilgili süreç direniş sonrası yargıya taşındı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın riskli mahalle kararını iptal etti. 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın benzer kararı yine mahkemece reddedildi.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATMIŞLARDI

Bakanlığın riskli mahalleleri belirlemek için hayata geçirmek istediği çalışma sol örgütlerin engellemesi ve mahkeme kararı ile durdu. Sol örgütler bu gelişme sonrası galibiyet kutlamaları yaptı, sevinç naraları attı. 13 Şubat'ta depremin en sert vurduğu noktalar arasında sol örgütlerin ve Barış Atay'ın sevinç çığlıkları attığı o bölge de yer aldı.

SÖZCÜ YİNE BOŞ DURMADI!

Sözcü bugün manşetinde bir çarpıtma habere imza attı. Daha önce bölgede sol örgütlerce engellenen çalışmalar ve mahkeme kararı görmezden gelindi. Kararın geçen yıl kaldırıldığı iddia edildi. 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haberdeki çarpıtmalar kısa süre içinde ortaya çıkarıldı.

'Deprem bölgesi riskli değilmiş' yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asılsız iddialar hakkında şu açıklamalarda bulundu: Bugün bir gazetede 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yüzde 65'inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2013 yılında riskli alan ilan edilmiştir.

İTİRAZ SONRASI DANIŞTAY İPTAL ETTİ

Ancak depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimler itiraz ederek Bakanlar Kurulu'nun bu kararını mahkemeye taşımıştır. Yapılan itiraz üzerine riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanlar yeniden riskli alan ilan edilmiştir.

'Deprem bölgesi riskli değilmiş' yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ TIKANDI

İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkanmış, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Nitekim Hatay'da TOKİ eliyle yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yüzde 80'i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir.

ACILARI İSTİSMAR EDENLERLE MÜCADELE SÜRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; asrın felaketini yaşadığımız böylesi bir dönemde vatandaşlarımızın acılarını istismar edenlerle, her türlü tezviratla, mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz.

'Deprem bölgesi riskli değilmiş' yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
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'Deprem bölgesi riskli değilmiş' yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
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