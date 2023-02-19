Adıyaman'daki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan şiddetli depremlerin ardından yıkılan Adıyaman Gölbaşı'ndaki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki İsviçre'ye kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.Havalimanında pasaport kontrolü sırasında şüphelinin gözaltına alınması ve emniyete götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.Şüphelinin işlemleri sürüyor.