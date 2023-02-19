Adıyaman'daki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Adıyaman Gölbaşı’nda depremde yıkılan Huzur Apartmanı’nın müteahhidi Yıldıray Varki, yurt dışına çıkma girişi esnasında İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan şiddetli depremlerin ardından yıkılan Adıyaman Gölbaşı'ndaki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki İsviçre'ye kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Gözaltına alındı
Havalimanında pasaport kontrolü sırasında şüphelinin gözaltına alınması ve emniyete götürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.
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