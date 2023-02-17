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Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı! "Burda da deprem bekliyorum"

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkez üssü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkıma neden olmuştu. Yaşanan büyük yıkımlar sonrası gözler deprem uzmanlarına çevrilmişti. Prof.Dr.Naci Görür 16 Şubat 2023 akşamı Beyaz TV'de Türker Akıncı moderatörlüğünde gerçekleşen 'Ne Var Ne Yok' programında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı!
Ekleme: 17.02.2023 - 10:22 Güncelleme: 17.02.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı! 'Burda da deprem bekliyorum'
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası gözler deprem uzmanlarına çevirildi. Beyaz TV'de Türker Akıncı moderatörlüğünde her hafta izleyiciyi ekran başına kitleyen 'Ne Var Ne Yok' programının bu haftaki konuğu Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'dü.

Görür, 10 ilde yaşanan büyük yıkım sonrası yeni uyarılarda bulundu ve bazı illere dikkat çekti

Gündeme damga vuran açıklamalarının satır başları şöyle:

'Bu enerjinin bir kısmı Adana havzasına ve Hatay'a transfer edilmiş olabilir. Aynı Elazığ depreminde Kahramanmaraş'ı uyardığımız gibi... Buralarda dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle iki büyük deprem olunca bu enerji o şehirlerin civarlarına da enerji dağıtıyor. Kimi faylar kırılıyor, kimisi kırılmıyor. Böyle depremler olduğu zaman kırılmayan fay kesimi, ona komşu olan faylarda biz deprem uyarısı veririz. Adana ve Hatay'ın biraz daha dikkatli olması lazım. Erzincan ile Karlıova arasındaki kesimlerde de Kahramanmaraş depremi gibi bir deprem bekliyoruz. Erzincan fay hattı kırıldığı zaman birçok ili de etkileyecek. Bir deprem de Karlıova ve Bingöl arasındaki kesimde bekliyoruz, burada en son yaşanan deprem 1866 yıllarında 7 civarında olmuştu. Bingöl'de 1971'de ve 2003'te deprem oldu, Sivrice-Elazığ'da oldu. Buradaki fay enerjisini boşaltıp Maraş'a geldi, Maraş'tan da Hatay yöresi büyük ölçüde kırıldı. Doğu Anadolu büyük bir bölümüyle enerjiyi kırarak rahatlama aşamasına geldi. İlk Elazığ depremi olduğu zaman onun devamı olan ölüdeniz fayının uyandığını söylemiştim, uyarmıştım...'

Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı! 'Burda da deprem bekliyorum'

ADANA VE HATAY'DA BEKLENEN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

"Onu bilmiyoruz, biz burada uyarı olarak dikkatli olunması gerektiği yönünde görüş bildiriyoruz. Kahramanmaraş depremi kadar büyük bir deprem enerjisinin kaldığını düşünmüyoruz ama bu biraz da fayların uzunluğuna bağlı. Kırılan fay küçükse deprem küçük olacaktır ve bu da tahmini 5-6 civarlarında olur fakat kırılan fay büyükse depremin büyüklüğü de aynı ölçüde olacaktır."

2020 YILINDA KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Görür 2020 yılında yaptığı açıklamada Maraş depremi ile igili olarak uyarılarda bulunmuştu. O gün ki açıklamasında 'Kahramanmaraş'ın Türkoğlu yöresinde en son deprem 1513. Sene 2020. Anormal bir zaman geçmiş. Burada 1513'te 7,4 büyüklüğünde bir deprem olmuş. O zaman burası depreme gebe bir yer' demişti.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR KİMDİR?

Prof. Dr. Naci Görür, 1947 yılında Elazığ'da doğmuştur. Jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesidir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları vardır. Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarındandır.

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1973'e kadar İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1977'de Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile İngiltere'de Imperial College of London'da doktora yaptı

Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı! 'Burda da deprem bekliyorum'

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