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Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce insan enkaz altında hayata tutunmaya çalışırken sosyal medyada asılsız çağrıların yayılmasına sebep olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Oğuzhan Uğur, durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek binlerce sahte ihbar aldıklarını kaydetti. Kullanıcılar Uğur'un skandal açıklamalarına, "Binlerce sahte ihbar "yaydınız" şimdi günah çıkartır gibi sahte ihbar almışız diyorsunuz. Oysa milletin ilk günden bu zamana kadar olan uyarılarını saf kötülük diye paylaştınız. yazık" diyerek tepki gösterdi.

Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
Ekleme: 17.02.2023 - 10:28 Güncelleme: 17.02.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
Türkiye, Güneydoğu Anadolu - Doğu Anadolu ve Akdeniz'in belli bölgelerini çok şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerle mücadele ederken diğer yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonlarla da karşı karşıya kaldı.

VİCDANSIZLARDAN SAHTE İHBARLAR

Binlerce insan enkaz altında yaşam mücadelesi verirken, vicdansızlar sahte ihbar ve yalanlarla adeta insanların hayatıyla oynadı. Asılsız çağrıların yayılmasına en büyük sebebi veren hesaplardan biri de Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ydi.

YALANI YAYDI: GÜNAH ÇIKARTTI!

Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Uğur, 'Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş… Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık…' diyerek adeta günah çıkarmaya kalktı.

Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki

PES DEDİRTTİ!

Uğur, ardından yaptığı paylaşımda ise, 'Fakat pes etmediler, binlerce hayata dokundular. Umut oldular. Var olsunlar. Artık bölgeye yalnızca malzeme koordinasyonu ve destek veriyoruz. Gönüllü ekibi milyonlarca teşekkürle evlerine uğurladık. Günlerce uyumadan çalışıp didindiler. Psikolojileri malumdur. Alkışlıyorum.' diyerek adeta pes dedirtti.

İŞTE OĞUZHAN UĞUR'UN SKANDAL SÖZLERİNE GELEN TEPKİLER...

'Deprem gibi afet olaylarında tecrüben yok eğitimin yok. Kriz nasıl yönetilir bilmiyorsun. Sıcak ofisinde topladığın ünlü müptezellerle attığınız yanlış tivitler yüzünden, ekipler binlerce insana ulaşamadı. Eğer hukuk varsa bu ülkede, hepiniz bunun hesabını vereceksiniz.'

'İşte bu da sorumluluktan nasıl sıyrılırım çabası. Bal gibi biliyorlardı ne yaptıklarını.'

'Daa düne kadar böyle demiyor, Devlet ortada yok, AFAD ortada yok, Kızılay ortada yok diye böğürüyordun. Biz hayat kurtarıyoruz bizi engelliyorlar, çekemiyorlar diyordun. İnsanlar can derdindeyken siz reklampeşindeydiniz. Allah sizi Islah etsin.'

'HATAY'DA BARAJ PATLADI' YALANI İLE DE KAOSA SEBEBİYET VERMİŞTİ

Babala TV 'Hatay'da Baraj Patladı' yalanının da yayılmasında rol oynamış ve arama-kurtarma çalışmalarını sekteye uğratarak yıkıma uğramış şehirde adeta kaosa sebebiyet vermişti.

 Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki

İDDİALARINI KANITLAYAMADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Oğuzhan Uğur söz konusu haberin bakanlık yetkilisinden teyit edildikten sonra paylaşıldığını öne sürmüş, ancak iddialarını kanıtlayamamıştı.

Oğuzhan Uğur'a depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak soruşturma başlatılmıştı.


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