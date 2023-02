Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Marmara'da beklenen depreme ilişkin uyarılarını sürdürüyor. Türker Akıncı'nın moderatörlüğünde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Görür, İstanbul için deprem senaryosunu rakamlarla açıklayarak halkı ve yönetimi deprem konusunda bilinçli olmaya davet etti.Olası bir Marmara depreminde İstanbul'un büyük bir hasara uğrayacağının altını çizen Görür, bu hasarın sahilden 10 km içeri gidebilcek şekilde daha çok hissedileceğini belirtti ve şöyle devam etti;'Benim düşüncem, ilçe ilçe söylenebilir ama bu İstanbul'un nüfus yoğunluğu saha ve arazı yoğunluğu düşünülürse özellikle kentin bileşenlerinin deprem direnci göz önüne alınır ve İstanbul'un büyük bir gecekondu kenti gibi geliştiği büyük yerlerde özellikle yapı stokunu göz önüne alındığında buralarda darbenin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Maraş yöresinde 10 kentteki hasarı biz büyük ihtimalle Marmara bölgesinde göreceğiz. İstanbul değil sadece tabi ki bütün bu Marmara bölgesini etkileyecek. Zemin koşulları göz önüne alındığında en fazla hasarın Avrupa yakası olacağını göreceli olarak Asya yakasının daha az etkileneceğini görüyoruz.Bir de sahile ne kadar yakınsanız sahilden 10 km içeri gidecek şekilde olan bir alanda daha fazla etkilenmenin olacağı ve bu bölgelerde deprem şiddetinin 9'a çıkacağını (deprem büyüklüğü değil) görüyoruz. Maraş'ta mesela 11'e çıkmış olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Asya yakasına geldiğimiz zaman yine kıyılarda şiddet fazla içerilere doğru. Karadeniz'e doğru gidildikçe hasarın daha fazla olabileceğini düşünmek mümkün. Bakırköy, Zeytinburnu, Avcılar sahil şeridinde biz İSKİ ile çalışma yaptık. Özellikle buradaki altyapının kanalizasyon şebekesinin nasıl etkileneceği üzerine analizler yaptık. Burada tabi önemli olan zemin ve bazı sismolojik parametreler. Bu bölgede özellikle 10 km'lik şerit içerinde depremin şiddeti fazlalaşıyor. Depremin şiddeti yani 9'lara varıyor. Burada en büyük yer ivmesi yer hızı fazla. Yeryüzünden 30 metre derinlikle s dalgalarının yayılış hızları diyelim depremi büyütmeye yönelik oluyor. Diyelim ki; bu zemin içerisine girdiği zaman s dalgaları yavaşlıyor ve çok fazla sarsmaya başlıyor ve yapıları da haşat ediyor. Ama aynı dalgalar sert kayaların içerisine girince bunun içinden hızla geçiyor ve daha fazla hasar vermiyor.'Öte yandan Naci Görür, depremden alınabilecek hasarın kentin bileşenleri ile ilgili olduğunu hatırlattı. Görür, kentin bileşenlerinin güçlendirilmesi ile hasarın önüne geçebileceğinin altını çizerken İstanbul'un olası depremden nasıl etkileneceğine yönelik rakamlar verdi.'Düşünürsek Maraş'la kıyaslayınca ona denk olabilecek bir şekilde yapının yıkılacağını düşünüyorum Ama şöyle bir hesap yapabiliriz; İBB, aşağıya yukarı 59 bin binanın çok ağır hasarlı olacağını düşünüyor. 59 bin binanın gerçekçi olayım diye diyorum ki; 49 bin binayı da bir şey olmayacakmış gibi koyalım kenara. Ölümlü vakaların olacağı binaları da iyimser bir tablo ortaya koyarak 10 bine indirelim. 59'dan 10 bine indirelim. Üstelik de çok iyimser davranıyorum her binayı 5 katlı yapalım. Dolayısıyla 50 bin kat yapar. Her katta 2 daire koyuyorum . 100 bin daire. Her daireye de 4 kişi koysak 400 bin kişi. Şimdi bu illa 400 bin kişi ölecek diye anlaşılmamalı. Bu 400 binden kurtarma ve çok iyi bir müdahale edip, bu rakamı bu şekilde düşünüp hareket etmek gerekiyor. İstanbul yani çok farklı. En riskli bölge olarak da Avrupa yakasında zeminden dolayı diyelim biraz daha riskli olanlar daha demin bahsettiğimiz sahil şeridi. Ama bu zemin dağılımı heterojendir.''Zeminle birlikte eğer binalarınızı mühendisliğe uygun yaparsanız, zemin iyileştirme yaparsanız, iyi malzeme ve iyi işçilik kullanırsanız, proje dışı bir şey yapmazsanız endişe edecek de hiçbir şeyimiz olmaz. Çünkü bugünkü teknoloji binaların deprem dirençli olmasını mümkün kılıyor. Biz bir deprem ülkesiyiz. Biz de millet olarak bu topraklarda ebediyen yaşayacağımıza göre, depremleri de durduramayacağımıza göre, depremlerde kolaylıkla ezilmeyecek ölmeyecek direnecek kentlerimizi yaparak hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Gerçek beka meselemiz bu. Deprem dirençli yapabilmek için kentlerimizi kentlerimizin bileşenlerini deprem dirençli yapmamız lazım. Bu bileşenler; yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem ve ekonomiktir. Bu 6 bileşen bir araya gelince bir kenti meydana getirir. O kenti deprem dirençli yapmak o bileşenleri inceleyerek risk analizlerini yapıp depremde nasıl hasar alabileceklerini öngörüp deprem gelmeden önce minimalize etmek onları gidermek üzere şimdiden çalışırsak; biz depremden yıkılmayız.'