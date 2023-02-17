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MEB'den deprem bölgesindeki öğrencilere 'parasız yatılı' imkanı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerinin, istemeleri halinde okul pansiyonlarına doğrudan "parasız yatılı" olarak yerleştirilebileceğini açıkladı.

MEB'den deprem bölgesindeki öğrencilere 'parasız yatılı' imkanı
Ekleme: 17.02.2023 - 21:08 Güncelleme: 17.02.2023 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
MEB'den deprem bölgesindeki öğrencilere 'parasız yatılı' imkanı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde öğrenim gören öğrencilerin tercihleri doğrultusunda ülke genelinde okullara nakillerinin sağlanmasına ilişkin karar alındığını hatırlattı.

MEB'den deprem bölgesindeki öğrencilere 'parasız yatılı' imkanı

İlgili mevzuat çerçevesinde, deprem felaketi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrencilerin istemeleri halinde 'parasız yatılı olarak' okul pansiyonlarına doğrudan yerleştirilmelerinin planlandığını bildiren Özer, bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 'parasız yatılılığa doğrudan yerleştirme' başlıklı ilgili maddede 'doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen öğrenciler. ... durumlarına uygun ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı olarak yerleştirilir.' hükmünün, bu planlamayı hayata geçirmeye imkan verdiğini belirtti.

MEB'den deprem bölgesindeki öğrencilere 'parasız yatılı' imkanı

MEB'DEN 'PARASIZ YATILILIK' KARARI

Bakan Özer, '6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimiz, istemeleri halinde ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilecek.' bilgisini paylaştı.

Mahmut Özer, okulun pansiyon kontenjanı varsa okula müracaat edileceğini, okulun pansiyonunda yer yoksa il ilçe bursluluk ve parasız yatılılık komisyonuna müracaat edip komisyonun uygun bir pansiyona yerleştireceğini belirtti.
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