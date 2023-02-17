Kahramanmaraş'ta Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı: Gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası ikinci Cuma namazı Milli İrade Meydanı'nda kılındı.Yüzlerce kişinin ellerini semaya açtığı meydanda depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.Miraç Kandiline denk gelen Cuma namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Namaz sırasında birçok kişinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Gözyaşları, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremde hayatını kaybedenler için aktı. Kılınan namazlarda eller semaya kalktı, dualar edildi.Sadece Kahramanmaraş değil bugün yurdun dört bir tarafından kılınan Cuma namazının ardından asrın felaketinde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Diyanet İşleri Başkanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.Diyanet İşleri Başkanlığının Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmasının ardından vatandaşlar kentteki camilere adeta akın etti.Rahmet ve mağfiretin insanları kuşattığı Miraç gecesinde depremzedelere dua edilmesi çağrısının yapıldığı hutbede, şunlar kaydedildi:'Yaşadığımız bu büyük afet karşısında kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olmaya devam edelim. İhtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim, yetim ve öksüz yavrularımızı bağrımıza basalım.Kardeşlerimizin acısını bir nebze de olsa hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim.Deprem bölgelerinin yanında illerimize gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek olalım.İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkanlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine sunalım.Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi, aziz milletimizi istismar edenleri uyaralım.Unutmayalım ki gün, dayanışma ve yardımlaşma günüdür.