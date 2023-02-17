Jandarma personeli, depremzedelere havadan ve karadan yardım ulaştırıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da görev yapan jandarma personeli, depremzedelere hem havadan hem de karadan ulaşarak yardım götürüyor.'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Jandarma Genel Komutanlığının afet bölgesindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Jandarmanın görev aldığı illerden Hatay'da 16 bin 900 personel gece gündüz depremzedelerin yardımına koşuyor.Helikopter ve kara araçlarıyla kentin en ücra yerlerine ulaşan ekipler, mahalle muhtarlarıyla ev ev gezerek yardım götürmelerinin yanı sıra depremzedelerin eksikliklerinin giderilmesini sağlıyor.Jandarma Teğmen Dürdane Yüksel, Jandarma Genel Komutanlığı olarak depremin ardından gece gündüz sahada görev yaptıklarını söyledi.Hatay'da AFAD ile koordineli şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirten Yüksel, 'Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza Jandarma Asayiş Vakfı tarafından 480 bin öğün yemek, 750 ton kuru erzak, 17 bin 680 paket temizlik malzemesi, 11 bin 83 uyku tulumu, 3 bin 950 kıyafet, 4 bin 900 battaniye, 83 tır ve 12 kamyon su, 103 pelet soba, 62 ton soba yakıtı, 4 konteyner, 4 duş ve tuvalet konteyneri dağıtıldı. Yardımlarımız devam edecek.' diye konuştu.Kendisinin de depremzede olduğuna dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:'İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında nöbetçi amir olarak görevimi ifa ediyordum. Yaklaşık 45 dakika enkaz altındaydım. Bir meslektaşım kapıyı kırarak beni kurtardı, sağ olsun. Bu felakete 'asrın felaketi' diyoruz ama milletimiz bu felaketten de düştüğü gibi en iyi şekilde kalkacaktır. Bu badirenin üstesinden milli birlik ve beraberlik içerisinde geleceğimize inanıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Tüm yaralı vatandaşlarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun diyorum.'Jandarma ekiplerinin yardım götürdüğü Antakya'nın Arpahan Mahallesi Muhtarı Yaşar Tohman da depremin ilk gününden beri köye yardımların geldiğini anlattı.Deprem günü adeta kıyameti yaşadıklarını dile getiren Tohman, 'İnanılmaz kötü gün yaşadık. Köyümüzde çok az sayıda bina yıkıldı ama mahallemizin yüzde 80-90'ı Antakya'da oturuyor. Ne yazık ki Antakya'da çok cenazemiz oldu. Her gün 15-20 cenaze gömdük.' dedi.Böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Tohman, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok şükür devletimiz arkamızda. Acılarımızı unutturmaya çalışıyor. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Komutanlarımızdan razı olsun. Yardım konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Her şeyi vatandaşın evlerine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ancak komutanlarımıza, askerimize bildiriyoruz. Zaman zaman aynı gün ya da ertesi gün eksiklerimiz gideriliyor.'