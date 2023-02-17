Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi. Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, cuma namazı öncesinde tüm camilerde ve depremden etkilenen illerde namaz kılınan açık alanlarda Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.
GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK
Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.
KUR'AN-I KERİM OKUNACAK, DUA EDİLECEK
Miraç Gecesi'nde camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.
GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK
Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.
KUR'AN-I KERİM OKUNACAK, DUA EDİLECEK
Miraç Gecesi'nde camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.
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