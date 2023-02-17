Deprem bölgesindeki Fahrettin Koca ile minik Medine'nin gülümseten anları kameralara yansıdı

Depremzedeleri ziyaret ederken miniklerle kucaklaşan Sağlık Bakanı Koca, Medine'nin "Ben seni televizyonda gördüm" cümlesiyle karşılaştı. Fahrettin Koca ile Medine'nin diyaloğu gülümseten anlara neden oldu.

Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarıyor...Depremin ilk anından itibaren, tüm bakanlar hızla bölgelere hareket etti.Bakanlar, 7.7 ve 7.6'lık depremden etkilenen 11 ile dağılarak incelemelerine başladı.Ekipler, büyük felaketin ardından geçen 12. günde de, kurtarma çalışmalarına hızla devam ediyor.Afet bölgeleri için tüm Türkiye tek yürek olurken, fazla sayıda tır dolusu yardım yola çıktı.Evlerini kaybeden vatandaşlar çadır kentlerde yaşamaya başlarken, gönüllüsünden personeline, herkes depremzedeleri ziyaret ederek iyi dileklerini iletiyor.Bir afet bölgesinden gelen yürek ısıtan haber bu kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve minik bir kız çocuğu arasında geçti.Deprem bölgesindeki çocuklarla kucaklaşan Bakan Koca, minik Medine'nin 'Ben seni televizyonda gördüm' cümlesi ile karşılaştı.Gülümsemelerin yükseldiği anda bakan Koca, minik kıza sarıldı.