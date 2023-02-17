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Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm

Ünlü manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında sarf ettiği zehir zemberek sözlerine yenilerini ekledi. Deniz Akkaya, "99 depreminde çadır almak için tefecilerin eline düştüm yalanı ile dolandırdığı ve 17 senedir bu işle uğraşan bir babayla konuştum. Mazlumlara yaşattıklarını yaşayacaksın" dedi. Haluk Levent'i "plastik kahraman" olarak tanımlayan Deniz Akkaya, mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturucağını dile getirdi.

Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm
Ekleme: 17.02.2023 - 23:04 Güncelleme: 17.02.2023 - 23:17 / Editör: Ozge Selin
Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmak için kenetlendi. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesi için yardım seferberliği başlatılırken sosyal medyada yürütülen bir algı operasyonu ile yardımlar devlet harici kurumlara yönlendirilmeye çalışıldı.

O kurumların başında gelen AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında çarpıcı açıklamalar peş peşe geldi.

Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm

'MAZLUMLARA YAŞATTIKLARINI YAŞAYACAKSIN'

Ünlü manken Deniz Akkaya, dolandırıcılıkla suçladığı Haluk Levent'e yönelik, 'Az önce bunun 99 depreminde çadır almak için tefecilerin eline düştüm yalanı ile dolandırdığı ve 17 senedir bu işle uğraşan bir babayla konuştum. Yukarda Allah varsa sen bu mazlumlara yaşattıklarını yaşayacaksın.' sözlerini kullandı.

Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm

'PLASTİK KAHRAMAN'

Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımlayan Deniz Akkaya, bugün 5 kişi ile görüştüğü ve mağdur olanların sayısının daha da fazla olduğunu söyledi.

Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm

'SÖZ ARTIK MAĞDURLARDA'

Akkaya, mağdurların kendilerini daha iyi ifade etmeleri için bir platform oluşturacağını duyurarak 'Mağdurlar açıklamalarını kendileri yapsın istiyorum. Hepsiyle bu hafta sonu tek tek görüşeceğim. Söz artık mağdurlarda' ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm

'AZ KALDI HAZIRLAN'

Deniz Akkaya bir başka paylaşımında, 'Dünden defa kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey! Saklayacak şeyi, olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan.' dedi.

Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm

SEZGİN BARAN KORKMAZ İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Haluk Levent'in, Sezgin Baran Korkmaz ile çekilen fotoğrafını da paylaşan Deniz Akkaya, 'Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir. Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur.' ifadelerine yer verdi.

Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm

NE OLMUŞTU?

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı 'malen sorumlu' şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen 'mal varlığı değerini aklama' suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Korkmaz, 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçmıştı.

Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

Deniz Akkaya Haluk Levent'i 2. kez bombaladı: Plastik kahramanın dolandırdığı kişilerle görüştüm

ABD'YE İADE EDİLDİ

Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edilmişti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Korkmaz'ın Avusturya'dan ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine getirildiği, 'kara para aklama', 'elektronik dolandırıcılık' ve 'hukukun işleyişini engelleme' suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Korkmaz'ın suçlu bulunması halinde, hakkındaki her bir suçlamadan 20'şer yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedilmişti.

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