Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler: Az kaldı bekle, dolandırdığın insanlar...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bölgeye yardım gelmeye devam ediyor.'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin ilk anından itibaren 'devlet bölgede yok', 'yardımlar yerine ulaşmıyor', 'AFAD çalışmıyor' algısı yapıldı.10 ilde büyük yıkıma neden olan ve 38 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerde ilk günden itibaren devlet-millet el ele yaraları sarmak için harekete geçerken, özellikle sosyal medyada organize bir algı oluşturuldu.Yardımlar devlet harici kurumlara yönlendirilmeye çalışıldı. Bu kurumların başında da AHBAP Derneği geliyor…AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'e ünlü manken Deniz Akkaya'dan zehir zemberek sözler geldi.'AZ KALDI HAZIRLAN'Akkaya paylaşımında, 'Dünden defa kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey! Saklayacak şeyi, olmayan adam elif gibi dik durur.İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan.' dedi.Haluk Levent'in, Sezgin Baran Korkmaz ile çekilen fotoğrafını da paylaşan Deniz Akkaya, 'Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir. Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur.' dedi.İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı 'malen sorumlu' şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen 'mal varlığı değerini aklama' suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.Korkmaz, 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçmıştı.Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edilmişti.ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Korkmaz'ın Avusturya'dan ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine getirildiği, 'kara para aklama', 'elektronik dolandırıcılık' ve 'hukukun işleyişini engelleme' suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtilmişti.Açıklamada, Korkmaz'ın suçlu bulunması halinde, hakkındaki her bir suçlamadan 20'şer yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedilmişti.