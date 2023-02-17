Cumhuriyet'in haberine AK Parti'den yalanlama!

Cumhuriyet Gazetesi'nin "AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına Kalyon İnşaat'ın sahibi de katıldı" haberine AK Parti'den yalanlama geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti MYK toplantısı katılımcıları bellidir. Bu katılımcılar dışında herhangi bir katılım söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi, yalan ve iftiralarına bugün bir yenisini daha ekledi. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına Kalyon İnşaat'ın sahibinin katıldığını iddia eden habere AK Parti'den yalanlama geldi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'AK Parti MYK toplantısı katılımcıları bellidir. Bu katılımcılar dışında herhangi bir katılım söz konusu olmamıştır.' ifadelerini kullandı.Dağ sözlerini şöyle sürdürdü, 'Asılsız haberler ile milletimizin gündemini meşgul eden Cumhuriyet Gazetesi'ni kınıyor ve özür bekliyoruz.'