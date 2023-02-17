CHP'li Edirne Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 3 çalışan gözaltına alındı
Edirne Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 3 personel, rüşvet aldıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edirne Belediyesi çalışanı 3 kişi 'rüşvet operasyonu' kapsamında gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı 'rüşvet' iddiası üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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