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Bakanlık: Adıyaman'a cumartesi günü doğal gaz verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Adıyaman'da altyapı ve barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şehre cumartesi günü doğal gaz verilmeye başlanacağı açıklandı.

Ekleme: 17.02.2023 - 16:39 Güncelleme: 17.02.2023 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık: Adıyaman'a cumartesi günü doğal gaz verilecekUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören Adıyaman'da çalışmalara devam edildiği belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çalışmaları yakından takip ettiği kaydedilerek, '159 adet mobil tuvalet ve 69 duş kurulmuştur.

74 adet mobil tuvalet daha kurulacaktır. 30 bin çadır kurulmuş ve ısıtıcı dağıtılmıştır. 750 boş çadırın da vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımı yapılacaktır. 2 bin 500 vatandaşımız Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilmiştir. KYK yurtlarında hala 1500 kişilik boş yer bulunmaktadır. Şehrin yüzde 60'ına su verilmiştir. Depremin 4'üncü gününde Adıyaman'ın yüzde 80'nine elektrik verilmiştir. Elektrik verilemeyen bölümlerin de enkaz olduğu tespit edilmiştir. Şehrin yüzde 20'sine ilk etapta cumartesi günü doğalgaz verilmeye başlanacaktır' denildi.

Kurulumu devam eden konteyner kentin altyapısında çalışmaların sürdüğü belirtilerek, Adıyaman'da 16 noktada çadır kent, 13 noktada da konteyner alanı oluşturulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Adıyaman'da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait toplam 500 makine, 456 personel ile çalışmalara devam edildiğine işaret edilerek, 'Adıyaman ilimizde KGM sorumluluğundaki yol ağında deprem hasarı nedeniyle trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra Karayolları Adıyaman Şube Şefliği'nde kurulan 65 adet çadırda depremzede vatandaşlarımız ağırlanmaktadır. Bölgedeki çeşitli noktalarda 90 adet daha çadır kurulacaktır' açıklaması yapıldı.

'ADIYAMAN HAVALİMANI'NDA 16 BİN 483 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

Adıyaman Havalimanı'nda, 380 iç hat ve 375 dış hat olmak üzere toplam 755 uçuş trafiği gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, 'Tahliye amaçlı uçuşlar ile 2 bin 405 gelen ve 14 bin 78 giden olmak üzere toplam 16 bin 483 yolcuya hizmet verildi. TCDD'ye ait 9 adet iş makinası, 29 demir yolu personeliyle Adıyaman'da bakım onarım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 20 kişilik ekip de sinyal ve katener bakımında görev yapmaktadır. Ayrıca, TCDD tarafından toplam 51 adet tuvalet ve 3 adet banyo Adıyaman'a depremzedelerin kullanımına sunulmuştur' denildi.
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