  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın

Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde konuşan Bakan Kurum, ağır hasarlı binalardan eşya çıkarılmaması gerektiğini belirtti. Kurum, eşyaların binalardan çıkarılmasına çalışmalar sonucunda karar verileceğini söyledi.

Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın
Ekleme: 17.02.2023 - 12:55 Güncelleme: 17.02.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." dedi.

Deprem sonrası en doğru yerleşim yerlerini seçmeye özen gösterildiğini belirten Bakan Kurum, konut yapımının 1 yıl içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Ağır hasarlı binalardan eşyaların kesinlikle alınmaması gerektiğini söylen Bakan Kurum, "Valiliğin koordinasyonunda sürecin yürütülmesi önemli. Eşyanın alınıp alınmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak." dedi.

"BU AY İÇİNDE ÖDENECEK"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, "TOKİ’mizin yapacağı güzel konutlar olumlu katkı sağlayacak. 2.8 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği nakdiye çevrilip bu ay içinde ödenecek. Bakanlığımızın sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaları da sürüyor. Bizim için sadece insanı kurtarmak değil, diğer canlıları da yaşatmak önceliklerimiz arasında." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Deprem bölgesindeki Fahrettin Koca ile minik Medine'nin gülümseten anları kameralara yansıdı
Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik
Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada
Bakan Dönmez duyurdu! Gelecek hafta çalışmaya başlayacak
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler: Az kaldı bekle, dolandırdığın insanlar...
Cumhuriyet'in haberine AK Parti'den yalanlama!
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi
Bakan Akar'dan erken terhis iddialarına son nokta: Söz konusu değil
Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı!
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu hafta açıklayacağız
Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
Depremzedelere 11 ilde destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor?
Ahmet Davutoğlu: Deprem bölgelerinde hiçbir iktidar mensubunu görmedim
Deprem bölgesinin gaz ihtiyacını Ertuğrul Gazi FSRU karşılayacak
12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!
258. saatte bir mucize daha! Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarıldı
Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar