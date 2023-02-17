Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." dedi.Deprem sonrası en doğru yerleşim yerlerini seçmeye özen gösterildiğini belirten Bakan Kurum, konut yapımının 1 yıl içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.Ağır hasarlı binalardan eşyaların kesinlikle alınmaması gerektiğini söylen Bakan Kurum, "Valiliğin koordinasyonunda sürecin yürütülmesi önemli. Eşyanın alınıp alınmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak." dedi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, "TOKİ’mizin yapacağı güzel konutlar olumlu katkı sağlayacak. 2.8 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği nakdiye çevrilip bu ay içinde ödenecek. Bakanlığımızın sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaları da sürüyor. Bizim için sadece insanı kurtarmak değil, diğer canlıları da yaşatmak önceliklerimiz arasında." ifadelerini kullandı.