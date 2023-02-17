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Ahmet Davutoğlu: Deprem bölgelerinde hiçbir iktidar mensubunu görmedim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, deprem bölgesinde iktidardan kimseyi görmediğini, yaşanan eksikliklerden hükümetin sorumlu olduğunu söyledi.

Ahmet Davutoğlu: Deprem bölgelerinde hiçbir iktidar mensubunu görmedim
Ekleme: 17.02.2023 - 09:33 Güncelleme: 17.02.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Davutoğlu: Deprem bölgelerinde hiçbir iktidar mensubunu görmedim
Türkiye büyük deprem felaketini geride bırakmak için çalışıyor.

Sahada büyük bir çalışma devam ederken muhalefet iktidarı suçlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda deprem bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra TV5 yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidara yüklendi.

'Deprem bölgesinde hiçbir iktidar yetkilisi görmedim'
Davutoğlu, deprem bölgesinde hiçbir iktidar yetkilisi görmediğini söyledi.

Davutoğlu şöyle konuştu:

'Gidip görev yapmak isteyenlerin önünü kapattılar yağmacılar talancılar alanda elini kolunu sallayarak dolaştı. Böyle devlet düzeni olmaz.

Full lüks imkanları ile sahadalar. Ben deprem alanında hiçbir iktidar mensubunu görmedim. Süleyman Soylu bütün bu facianın sorumlusu... Birinci derecede sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır.

Yani eksikliğin aksaklığın. Başarının da sorumlusu o başarısızlığın. Kader inancımız var ama bir süreçte başarıyı üstlenip de herhangi bir ihmali yanlışı haşa Allah'ın kaderine bağlarsanız olmaz.'
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