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'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), konutları hasar alan depremzedelere yapılan 'Afetzede Barınma Desteği' ne ilişkin merak edilen tüm soruları cevapladı.

'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı
Ekleme: 17.02.2023 - 20:25 Güncelleme: 17.02.2023 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı
AFAD, Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin tüm detayları açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı

AFAD'ın Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) internet sitesinde üzerinden, Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin 18 soru ve bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
1- Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapıyor mu?
Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.

2- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?
Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere barınma desteği yapılmaktadır. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacaktır.

'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı

3- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?
Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.

4- Kiracıyım, kira kontratım yok, barınma desteği alabilecek miyim?
Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edilecek ve barınma desteğinden faydalanabilecek.

'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı

5-Hasar tespiti yapılırken konutuma girilemediğinden barınma desteği yardımını nasıl alabilirim?
Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerinin tespitine göre ödeme yapılacak.

6- Henüz hesabıma para yatmadı, ne yapabilirim?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa T.C. kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankasına yatırılacak.

'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı

7- Taşınma yardımı verilecek mi?
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu ilin valiliğince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra, konutları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak.

8- Kira yardımı verilecek mi?
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu ilin valiliğince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira olmak üzere toplam 60 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 2 bin lira olmak üzere toplam 24 bin lira kira yardımı yapılacak.

'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı

9- Yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı konutlar için yapılan Barınma Desteği Yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?
İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımında bulunulacak.

10- Konutu ağır hasarlı olup, konteyner talebi bulunan afetzedelere barınma desteği yapılıyor mu?
Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak, barınma desteğinde bulunulmayacak.

'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı

11- Ebeveynine ait konutta ikamet eden evli afetzedeler için Barınma Desteği Ödemesi yapılacak mı?
Evli afetzedeye, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

12- Ebeveynine ait bir konutta ikamet eden boşanmış afetzedeler için Barınma Desteği Ödemesi yapılıyor mu?
Boşanmış afetzedeye, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı

13 -Ebeveynine ait konutta ikamet eden bekar afetzedeler için Barınma Desteği Ödemesi yapılmakta mıdır?
Bekar afetzedeye, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

14- Bir üst ebeveyne (dede, babaanne vb.) ait konutta ikamet eden afetzedelere Barınma Desteği Ödemesi yapılıyor mu?
Bu durumdaki afetzedeye, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği ödenecek.

'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı

15- Hisseli konutlar için Barınma Desteği Yardımı yapılıyor mu?
Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyor ise konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenecek. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabilecek.

16- Hasarlı konutta ikamet eden eşlerden hangisine Barınma Desteği Ödemesi yapılıyor?
Barınma Desteği Ödemesi, konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.

'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı

17- Apartman görevlileri için Barınma Desteği Ödemesi yapılmakta mıdır?
Apartman görevlileri için; bu görevlerini resmi olarak belgelemeleri kaydıyla, konutları yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

18- Sahip olunan birden fazla konutun her biri için ayrı ayrı Barınma Desteği Ödemesi yapılabilir mi?
Afetzedeye, fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konutu için hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği verilmeyecek.
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'Afetzede Barınma Desteği'nden kimler faydalanabilecek? AFAD, detayları madde madde açıkladı
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