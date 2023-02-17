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Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Ekleme: 17.02.2023 - 22:21 Güncelleme: 17.02.2023 - 22:43 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkez üslü depremde, Adıyaman'da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı.

Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

KKTC YASA BOĞULMUŞTU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

Olayla ilgili otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2'si kadın toplam 6 kişi, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

OTEL SAHİPLERİ VE YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Gelen son dakika bilgisine göre Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.
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Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
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