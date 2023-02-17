Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkez üslü depremde, Adıyaman'da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı.KKTC YASA BOĞULMUŞTUKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Olayla ilgili otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2'si kadın toplam 6 kişi, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.OTEL SAHİPLERİ VE YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDIGelen son dakika bilgisine göre Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.