Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için bağış gecesi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.Zirve Holding Turkuvaz Medya 'Türkiye Tek Yürek' Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladıTürkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladıKalyon Holding 950 milyon TL bağışta bulundu.Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin lira bağışta bulunduZorlu Holding 30 milyon TL bağışta bulunduAhlatçı Holding 100 milyon TL bağışladı.Avrupa Konutları - Artaş İnşaat 20 milyon TL bağışta bulundu.Bilfen Okulları 1 milyon TL bağışladıMemur-Sen 10 milyon TL bağışladıHAK-İŞ 10 milyon TL bağışta bulundu.Filli Boya 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.Gülle Tekstil 1 milyon TL bağışta bulunduTMSF 2 milyar TL bağışta bulunduHalkbank 7 milyar TL bağışta bulundu.Turkcell 3.5 milyar TL bağışta bulundu.Vakıfbank 12 milyar TL bağışta bulunduZiraat Bankası 20 milyar TL bağışta bulundu.Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu.Ölmez Madencilik 10 milyon TL bağışta bulundu.ETİ Gıda 10 milyon TL bağışladıBaykar 2 milyar TL bağışta bulundu.Özdilek Holding 20 milyon TL bağışta bulundu.Boyner Grup 50 milyon TL bağışta bulundu.THY 2 milyar TL bağışta bulunduVitamin Gübre Tarım Anonim Şirketi 10 milyon TL bağışta bulundu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop 5 aylık maaşını bağışladı.Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi ve eşi Zeynep Hanım adına birer maaşını bağışladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını bağışladı.Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL bağışta bulundu.Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, 1 milyon 250 bin TL bağışta bulundu.Ziraat Katılım Bankası 1 milyar TL bağışta bulundu.GKN Kargo 1 milyon TL bağışta bulundu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisi ve eşi adına 1 maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.Doğuş Holding 1 milyar TL bağışta bulundu.METGÜN Grup Genel Müdürü 10 milyon TL bağışta bulundu.GCM Yatırım 2 milyon TL bağışta bulundu.ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu.Tavuk Dünyası 3 milyon TL bağışta bulundu.Acun Ilıcalı 5 milyon TL bağışta bulundu.Tansu Çiller 1 milyon TL bağışta bulundu.MESA Holding 48 milyon TL bağışta bulundu.Fettah Tamince 120 milyon TL bağışta bulundu.Neşet Koçkar 50 milyon TL bağışladı.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL ile birlikte, eşi adına bir maaşını, çocukları adına ise 50 bin TL bağışta bulundu.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon TL bağışta bulundu.Medipol Park Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL bağışladı.Futbolcu Edin Visca, 100 bin Euro bağışta bulundu.İş adamı Cihan Kamer 300 milyon TL bağışta bulundu.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı.Demirören Holding 50 milyon TL bağışladı.SOCAR Türkiye 3,5 milyar TL bağışta bulundu.TİSK 25 milyon TL bağışta bulundu.LİMAK Holding 100 milyon TL bağışta bulundu.Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon TL bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.Kibar Holding, 50 milyon TL bağışta bulundu.Midpoint Cafe 1 milyon TLSkechers Türkiye 5 milyon TLFLO Mağazacılık 5 milyon TLKoton 5 milyon TLCan Holding 5 milyon TLLC Waikiki 200 milyon TLTrendyol 100 milyon TLPoll Production 2 milyon TLAyaydın Grubu 5 milyon TLİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TLMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1 aylık maaşını bağışladı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 1 aylık maaşını bağışladı.Vakıf Katılım 1 milyar TL bağışladı.Emlak Katılım 1 milyar TL bağışta bulundu.Kıran Holding 25 milyon TL bağışta bulundu.Ece Holding 5 milyon TL bağışta bulundu.Emlak Konut 1 milyar TL bağışta bulundu.Bambi Yatak 1 milyon TL bağışta bulundu.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3 milyar 600 milyon TL bağışta bulundu.Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 1 yıllık maaşını bağışladı.Alagöz Holding 30 milyon TLAkmercan Holding 30 milyon TLASTAŞ Holding 10 milyon TLDemokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 3 aylık maaşını bağışladı.Çetinkaya Mağazaları 10 milyon TL bağışta bulundu.Çelikler Holding 150 milyon TL bağışladı.Türksat 60 milyon TL bağışladıBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız ' dedi.Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapıyor. Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın bu akşam tüm kanallarda aynı anda ekrana geliyor.Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım topluyor. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımıza destek olacak.Dizi ve program yüzlerinin ortak yayında toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.