  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

11 kişiyi enkazdan kurtaran Çinli ekip, Türkiye'den ayrıldı! 'Aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum '

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 11 kişiyi enkaz altından kurtaran Çinli ekibin lideri Jiongming, bölgede çok fazla şey yaşayıp gördüğünü ifade ederek, "Aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum " dedi.

Ekleme: 16.02.2023 - 00:11 Güncelleme: 16.02.2023 - 00:15 / Editör: Ozge Selin
11 kişiyi enkazdan kurtaran Çinli ekip, Türkiye'den ayrıldı! 'Aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum '
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem nedeniyle kaybettiği vatandaşlarının yasını tutuyor. Bölgede bir yandan yaralara sarılmaya çalışıyor bir yandan da arama kurtarma çalışmaları tamamlanıyor. Türkiye'nin yardım çağrısında kayıtsız kalmayan yabancı arama kurtarma ekipleri de, görevlerini tamamlayınca ülkelerine dönüyor. Bu ekiplerden biri de Çinli arama kurtarma ekibi...

11 kişiyi enkazdan kurtaran Çinli ekip, Türkiye'den ayrıldı! 'Aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum '

11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, birer birer ülkelerine dönüyor. Türkiye'den ayrılan arama kurtarma ekipleri arasında yer alan ve Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkazdan çıkaran Çinli ekibin başındaki Yuan Jiongming, deprem bölgesinde çok şey yaşadığını belirterek, 'Ama aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum' dedi.

11 kişiyi enkazdan kurtaran Çinli ekip, Türkiye'den ayrıldı! 'Aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum '

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından gelip, arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, ülkelerine dönmeye başladı. Kahramanmaraş'ta çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen 11 kişilik ve 60 kişilik iki ayrı Çinli ekip, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmesi İGA yetkililerince karşılandı. 11 kişilik ekip Dubai aktarmalı Guangzhou'ya, 60 kişilik diğer ekip ise Çin'in Wuhan şehrine hareket etti.

Gönüllü gelen 11 kişilik Çinli ekibin başkanı Yuan Jiongming, deprem bölgesinde yaşadıklarının çok üzücü ve acıklı olduğunu söyledi.

11 kişiyi enkazdan kurtaran Çinli ekip, Türkiye'den ayrıldı! 'Aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum '

Daha fazla insanı kurtarmak istediklerini, bunun için büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Jiongming, 'Enkazdan 11'i yaralı olmak üzere 12 kişiyi çıkardık. Bir kişiyi de ölü çıkardık. Çin'de de bunun kadar büyük olmasa da benzer bir trajedi gördük. Ama bu çok daha büyük bir felaket' dedi. Deprem bölgesinde çok şey yaşadığını anlatan Yuan Jiongming, 'Ama aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum' ifadesini kullandı.

Öte yandan, 8 kişilik Kosova ekibi de ülkesine döndü. Bilet ve pasaport işlemlerini tamamlayan Kosovalı ve Çinli ekiplere İGA'da uğurlama töreni düzenlendi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu