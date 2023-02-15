  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ikiz depremlerin ardından Yunanistan ile Türkiye ilişkileri farklı bir boyuta taşındı. Yunanistan'ın yardıma koştuğunu ve yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini manşetine taşıyan Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'ye yardım kampanyası adı altında yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekerek "Deprem gezegeni resmen dondurdu. Bu süreçte yardım için açılan sahte hesaplara dikkat edelim" ifadelerine yer verdi.

Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler
Ekleme: 15.02.2023 - 10:52 Güncelleme: 15.02.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler
Kahramanmaraş merkez üssü olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye'de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Felaketin ardından 9 gün geçmesine rağmen enkazdan halen gelen sesler insanlara umut oluyor.

Depremle birlikte uluslararası alanda hemen hemen her ülke Türkiye'ye yardım gönderdi. Bunlardan biri de Yunanistan oldu. Yunanistan'dan bir arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Türkiye'ye geldi. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ı ziyaret eden Dendias, depremleri 'tamamen yıkıcı' olarak değerlendirdi.

Yunan Bakan Dendias, depremden etkilenen Adana'ya geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Yunanistan Dışişleri Bakanının iki ülke arasındaki gerilime rağmen Türkiye ile dayanışma göstermeyi amaçlayan ziyaretini önemli olarak değerlendirdi.

Bunun yanı sıra Fransız karikatürist Charlie Hebdo'nun aşağılık karikatürüne karşı Türkiye'ye ilk destek de Yunanistan'dan gelmişti. Yunan gazetesi Kathimerini 'Hepimiz Türk'üz' yazılı bir haberi köşesine taşımıştı.

Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler

Depremin 2. gününde ise Yunan kanalı ERT'de canlı yayın açılışı 'Ben seni sevdiğimi' şarkısı ile yapılmış ve Türkiye'deki felaketten kareler gösterilmişti.

Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler
Tüm bu gelişmeler ışığında ise Bakan Çavuşoğlu dün yaptığı basın toplantısında 'Yunanistan ile yeni bir sayfa açmış olduk' ifadelerine yer verdi.

Nitekim Çavuşoğlu, Dendias'ın Türkiye'ye geldiği sırada da Çavuşoğlu, konuşmasında, 'Ülkeler arasında sorunlar olabilir. Yunanistan ile bir süredir çözülmemiş sorunlarımız var. Bazen gerginlikler görüyoruz ama biz her zaman zor zamanlarda bir araya gelen iki ülke olduk.' ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu'nun bu sözleri Yunan basınında da geniş bir yer buldu. Yunan gazetesi Kathimerini, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Türkiye'ye ile yeni bir başlangıç yapıldığını ifade etti.

Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler

Ardından da bir Yunan görevlisinin Türk kızını kurtardığı bir görselin sosyal medyada yayımlandığına dikkat çeken gazete, 'Bu fotoğrafı paylaşarak kripto para üzerinden depremzedelere yardım bağışı toplanıyor. Ancak bu paralar dolandırıcılık ve cinsel istismar hesaplarına gidiyor' diyerek uyarıda bulundu.

Dolandırıcılıkların sosyal medya platformu TikTok'ta da oldukça aktif olduğunu ifade eden gazete 'Türkiye'ye yardım edelim' gibisinden ifadelere sahip videolardaki yardım taleplerinin çok dikkatli seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu