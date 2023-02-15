  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Suudi Arabistan, depremzedeler için 3 bin geçici konut inşa edecek

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada, barınma alanları üzerinde değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.

Ekleme: 15.02.2023 - 17:32 Güncelleme: 15.02.2023 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan, depremzedeler için 3 bin geçici konut inşa edecek
Suudi Arabistan, deprem sonrası ortaya konulan çabalara arama kurtarma ekipleriyle destek oldu.

Riyad yönetiminin talimatıyla ayrıca, Türkiye'ye 90 ton yardım taşıyan bir uçak daha gönderildi.

Gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra çadır, battaniye ve uyku tulumlarından oluşan 90 tonluk yardımı taşıyan uçak, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na hareket etti.

Geçici evler inşa edecekler
Suudi Arabistan, şimdi de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için geçici evler inşa etmeyi planlıyor.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz Al Rabeeah, El İhbariye televizyonuna verdiği demeçte planı anlattı:

3 bin geçici konut üzerinde çalışıyoruz
'Suudi Arabistan olarak Türkiye ve Suriye'de depremin olduğu bölgelerde 3 bin geçici konut inşası üzerinde çalışıyoruz.'

Al Rabeeah, depremin büyük boyutu nedeniyle 'haftalarca belki de aylarca' deprem felaketinden etkilenenlere yardım etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'ye destek mesajları
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Alharbi, Riyad'ın, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, 'Bu desteğimiz, ihtiyaç olduğu müddetçe devam edecek.' demişti.

Toplanan yardım miktarı
Depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Alharbi, 'Allah'tan, Türkiye'yi bir an önce bu kederden kurtarmasını, hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara şifa diliyoruz.' ifadesini kullanmıştı.

Yürütülen kampanyalarda toplanan yardımlar, 350 milyon Suudi Arabistan riyalini (1 milyar 760 milyon lira) geçti.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu