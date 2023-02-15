Suudi Arabistan, depremzedeler için 3 bin geçici konut inşa edecek

Suudi Arabistan, deprem sonrası ortaya konulan çabalara arama kurtarma ekipleriyle destek oldu.Riyad yönetiminin talimatıyla ayrıca, Türkiye'ye 90 ton yardım taşıyan bir uçak daha gönderildi.Gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra çadır, battaniye ve uyku tulumlarından oluşan 90 tonluk yardımı taşıyan uçak, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na hareket etti.Geçici evler inşa edeceklerSuudi Arabistan, şimdi de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için geçici evler inşa etmeyi planlıyor.Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz Al Rabeeah, El İhbariye televizyonuna verdiği demeçte planı anlattı:'Suudi Arabistan olarak Türkiye ve Suriye'de depremin olduğu bölgelerde 3 bin geçici konut inşası üzerinde çalışıyoruz.'Al Rabeeah, depremin büyük boyutu nedeniyle 'haftalarca belki de aylarca' deprem felaketinden etkilenenlere yardım etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Alharbi, Riyad'ın, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, 'Bu desteğimiz, ihtiyaç olduğu müddetçe devam edecek.' demişti.Depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Alharbi, 'Allah'tan, Türkiye'yi bir an önce bu kederden kurtarmasını, hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara şifa diliyoruz.' ifadesini kullanmıştı.Yürütülen kampanyalarda toplanan yardımlar, 350 milyon Suudi Arabistan riyalini (1 milyar 760 milyon lira) geçti.