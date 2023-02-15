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Ömer Çelik'ten provokatif 'deprem' haberlerine tepki: Vahşi yaklaşımlar görüldü!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan provokatif haberlere sert tepki göstererek, "Türkiye'nin içinde bütün bu acının ortasında iç çatışma çıkarmaya çalışan vahşi yaklaşımlar görüldü. Hepsi ile mücadele ediyoruz. Hukuki açıdan gereğinin yapılması için girişimler ortaya koyuluyor." dedi. Çelik, Başkan Erdoğan'ın ikinci kez afet bölgelerini ziyaret edeceğini de belirtti.

Ömer Çelik'ten provokatif 'deprem' haberlerine tepki: Vahşi yaklaşımlar görüldü!
Ekleme: 15.02.2023 - 19:13 Güncelleme: 15.02.2023 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
Ömer Çelik'ten provokatif 'deprem' haberlerine tepki: Vahşi yaklaşımlar görüldü!
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Ömer Çelik, Elazığ'ın da afet bölgesi olarak değerlendirileceğini kaydetti. Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Genel afet bölgesi olarak ilan edilen illerimizde yoğun bir faaliyet icra ediliyor. Dışarıda kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için de devletin ve milletin yardımlara koştuğu görülüyor.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ MAĞDUR EDİLMEYECEK"

Pek çok propaganda yapılıyor, bu kadar büyük bir afet karşısında... Dünyanın her tarafından yardım taleplerimize cevap verilmiştir. Çeşitli ülkelerden gelen tüm milletlerin arama-kurtarma ekiplerine de buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletiriz. Deprem yardımları konusunda 10 bin liralık yardımlar vatandaşlarımıza aktarılmaya başlandı ve bunlar atarak devam edecek Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Neredeyse 200 binden fazla vatandaşımız başka illere nakledilmiş oldu.

DEPREMLE İLGİLİ YALAN VE PROVOKATİF HABERLERLE SERT TEPKİ!

Depremin yıkıcı etkilerinin üzerine, bir takım yıkıcı etkiler de yalan haberlerle eklenmeye çalışıldı. 'Hatay'da baraj yıkıldı' gibi haberler... Arama-kurtarma ekiplerinden tutun da vatandaşımızın paniğe kapılması açısından en büyük yalanlardan, en yıkıcı tavırlardan birisi olarak kayıtları geçti.

Türkiye'nin içinde bütün bu acının ortasında iç çatışma çıkarmaya çalışan vahşi yaklaşımlar görüldü. Hepsi ile mücadele ediyoruz. Hukuki açıdan gereğinin yapılması için girişimler ortaya koyuluyor.

"DEVLETİN KORUMASI ALTINDALAR"

Depremde yaralanmış ve sahipsiz kalmış çocukların durumu soruluyor. Bu çocuklarımız devletin koruması altındadır. Hiçbirisi sahipsiz değildir. Bu çocukların güven altında olduklarını söylemek isterim.

"YAĞMA OLAYLARI GÜVENLİK GÜÇLERİNE HABER VERİLSİN"

Hırsızlık ve yağma olayları münferit, tüm sahadaki gerçeklik buymuş gibi bir algı üretiliyor. Bu doğru değil. Büyük afet alanında görülen şey herkesin birbirinin yardımına koştuğu bir dayanışma. Herkesin biraz daha yaraları hızlı sarmak için gösterdiği gayret. Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler.

KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM AÇIKLAMASI: AFET İLE UĞRAŞMAKTAN ÇOK SEÇİMİ KONUŞUYOR

Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun seçim açıklamasıyla ilgili olarak, "Kılıçdaroğlu afet ile uğraşmaktan çok seçimi konuşuyor" dedi. Çelik, Bülent Arınç'ın seçim açıklamasının ise kişisel görüşü olduğunu kaydetti.
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