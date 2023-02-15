Kemal Kılıçdaroğlu: Seçimler zamanında olacak

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık 2 deprem yaşadı.10 ili vuran ve büyük yıkıma neden olan depremlerin yaraları sarılıyor.Son verilere göre 35 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin enkazı kaldırılmadan seçim tartışmaları başladı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmayacağı yönündeki tahmininin ardından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç seçimlerin bir yıl ertelenmesi gerektiğini açıklamıştı.Tepki çeken açıklamaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi.Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçerek hem deprem sürecini değerlendirdi hem de seçim tartışmalarına katıldı.Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:'Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Başkanlık sistemini getirdi, tek adam rejimi devleti felç etti. Tek adam rejimi karar marar alamıyor. Bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır.Asla koordine olamadılar, İnsanlarımız donarak öldüler.Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal oldu. İnsanlarımız enkaz altında inlerken kahraman ve eğitimli Mehmetçiğimiz kışlalarında bekletildi.Asker bu konuda deneyimli ve birikimli. İlk 12 saat içerisinde bütün sorunları çözebilecek kapasiteye sahip ama askeri kışlalarında özellikle beklettiler.Durumun vahameti ortaya çıkınca zaten olmayan akli melekelerini tümüyle kaybettiler. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine olduğu alan sosyal medyaydı, sosyal medyaya yasak getirdiler, ağırlaştırdılar. Ekipler VPN üzerinden harekete geçtiler ama gelen taleplerin yüzde 60'ı kesildi. Soru soran gençleri, gazetecileri, bilim insanlarını gözaltına aldılar.Açık ve net söylüyorum, seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile TBMM kararı verir. Anayasa madde 78 çok açık. Tıpkı Anayasa 101. Maddede olduğu gibi.TBMM'de de Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK') da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur, böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum, aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur.Erdoğan çıkmış bana bir yıl daha verin mesajıyla ortada geziniyor. Erdoğan bu ülke tam 20 yıl verdi. Bu saatten sonra sana bir yıl değil, bir saat bile veremez.Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin de yıkılışı. Ama Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı var. Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin yıkılışı. Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı olduğunu ifade ettim.Bu iktidarı biz değiştireceğiz halkın oylarıyla. Sadece iktidarı değiştirmek yetmez, zihniyetini değiştireceğiz. Bu zihniyet tek adam zihniyetidir.'