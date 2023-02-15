Japonya’daki depremlerle karşılaştırdı! Japon yer bilimci Kahramanmaraş depremi şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini daha önce görmedim

Kahramanmaraş depremine ilişkin uzmanlardan çarpıcı açıklamalar geliyor. Japonya'daki Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, depreme dayanıklı binaların nasıl inşa edilmesi geektiği konusunda deneyler yapıldığını anlattı. Kaneda, Daha önce Kahramanmaraş merkezli depremler gibi 2 büyük depremin aynı günde yaşandığına tanık olmadığını söyledi. Depremleri Japonyadakiler ile kıyaslayan profesör, daha önce böylesini hiç görmemiştim.' ifadesini kullandı.Kenada, aynı günde 2 büyük depremin yaşanmasının kendisini de şaşırttığını ifade ederek, 'Aynı günde olan bu kadar 2 büyük depremi daha önce hiç tecrübe etmedim, bilmiyorum. İfadelerini kullandı.Japonya'da buna benzer 2016 yılında Kumamoto'da olduğunu belirten Kaneda, '6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu, 2 gün sonra 7.3 büyüklüğünde başka bir deprem oldu ve hasar yarattı, fakat Kahramanmaraş depremleri kadar büyük değildi.' Dedi.'Daha önce hiç böylesini ben de görmemiştim.' diyerek şaşkınlığını dile getiren Kaneda, '1854'te Nankai'de bir deprem oluştu deniz tabanında. 30-32 saat sonra ikinci bir deprem de meydana geldi ve çok büyük bir tsunami yarattı. Benim bildiğim ardışık 2 deprem bunlar' ifadelerini kullandı.Japon hükümetinin depremlerin ardından sarsma tablası inşa ettiğini aktaran Kaneda, 'Depreme dayanıklı binaların nasıl inşa edilmesi gerektiği konusunda deneyler yapıyoruz. Japonya'da deprem uyarı sistemi var. Bu sistem sayesinde depremden 10-20 saniye önce uyarı mesajı alıyoruz. Bu, bulunduğumuz yerden tahliye veya önlem almak için süre sağlıyor.' diye konuştu.