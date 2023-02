Depremzede aile yaşam mücadelesini anlattı: Yardım helikopterlerini görünce Allah’ıma dua ettim

Depreme Hatay'da bulunan evlerinde uykuda yakalanan 2 kişilik Çağlar ailesi, felaketi yaşadı. Evleri tamamen yok olan ve zemin katta oturan Çağlar Ailesi enkazın altından sağ olarak çıkmayı başardı. Çağlar Ailesi enkazdan kendi imkânlarıyla kurtulmayı başardı. Üstlerinde kıyafet dahi olmayan çağlar ailesi pijamalarıyla yıkılan şehrin ortasında kalakaldı. Kastamonu'da yaşayan gönüllü bakıcı Gülcan Karaca'yı arayan Emel Çağlar yardım çığlıklarıyla "lütfen bizi kurtar yardım et" ifadesini kullandı.Vefat eden kızının evinin yıkıldığını gören ailenin haykırışları gönülleri parçaladı. Emel Çağlar ve kocası Sabri Çağlar ilk fırsatlarında Kastamonu'ya gelerek gönüllü bakıcı Gülcan Karaca'nın yanına gitti. Ev sahibi Tacettin Tan ve gönüllü bakıcı Gülcan Karaca Çağlar Ailesine kucak açarak sıcak bir yuva verdi.Gece saatlerinde yaşanan felaketi anlatan Emel Çağlar, "Deprem sonrası yukarıdan gelen yardım helikopterlerini görünce Allah'ıma dua ettim. Deprem sonrasında her yer yerle bir olunca sokak ortasında kalakaldık. Sağ olsun bir tanıdığım arkadaşım bize yardımcı oldu, sokaktan aldı bizi. Hiçbir şeyimiz kalmadı Allah'ım bize yardımcı ol. Soğuktan donduk. Allah binlerce kez onlardan razı olsun. Çalışan bir kadındım ölen kızımın evinde oturuyorduk. Anlatamam yaşamak lazım" diye ifade etti.Oğlunun kucağında depremden kaçan Sabri Çağlar, "Gece lavabo ihtiyacı için kalktığımda oğlum, "baba sallanıyoruz" dedi. Oğlumdan Allah razı olsun. Beni kucağına alarak çıkartmaya çalıştı. Biz tam kapıdan çıkarken depreme yakalandık. Zeytinlik var bizim orada, biz tam oraya kaçarken ikinci sallanmada binamız çöktü giriş katında olduğumuz için biraz avantajlıydık. Psikolojimiz bozuldu. Fakat o anki acıdan daha çok acılar hissettik. Hiçbir akrabamız kalmadı" şeklinde konuştu.Çağlar ailesine gönüllü bakan Gülcan Karaca, "Ben aileyi çocuklarının vesilesiyle tanıdım. Burada bir binadan çöp toplarken kağıdın üzerinde namaz kılıyordu çok dikkatimi çekti. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda lütfen beni arayın diye telefon numaramı verdim yardımcı olmak istedim. Sonra depremin olduğu gün hıçkırarak beni aradı. 'bana yardım et' dedi.Sosyal medyada çok kişiye gönüllü bakacağım diye duyurular yaptım. Yardımsever Tacettin Tan bana ulaştı. Elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Vesile olan, evini aileye açan bey efendiye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duyarlı insanlarımız var. Elimden geldiği kadar herkese ulaşmak beni daha çok mutlu eder. Ailemize de bir nebze de olsa ilaç olduysak ne mutlu bana" diye konuştu.