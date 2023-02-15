  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Depremin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin sorumluları yakalandı

Yenişehir'de 2 kişiye mezar olan ve 106 kişinin yaralandığı iş merkezinin mimarı, mülk sahibi ve mühendisi yakayı ele verdi.

Depremin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin sorumluları yakalandı
Ekleme: 15.02.2023 - 12:42 Güncelleme: 15.02.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Depremin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin sorumluları yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 10 gün geçti.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 10 ilde etkili olarak büyük bir enkaza yol açtı.

Geniş bir coğrafyada hissedilmesiyle binlerce can kaybına yol açan depremde yaralar sarılmaya başlandı.

İlk andan itibaren afet bölgesinde çalışmalar yürüten arama-kurtarma ekipleri, ilerleyen saatlere rağmen bir cana ulaşmak için büyük bir çaba gösteriyor.

Müteahhitler tek tek yakalanıyor
Yürekleri dağlayan acı olayda, mucizevi kurtarışlar milyonların yüzünü güldürüyor.

Öte yandan sorumluların yakalanması da felaketin ortasında teselli oluyor.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarla, izlerini kaybettirmek isteyen sorumlular tek tek yakalanıyor.

Son olarak 3 kişi daha yakayı ele verdi.

2 kişiye mezar oldu
Depremin vurduğu illerden biri de Diyarbakır oldu.

Çöken 7 yapıdan biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria İş Merkezi, 2 kişiye mezar oldu, 106 kişi de yaralandı.

Dört bloktan oluşan, ilk 3 katı iş yeri, diğer 7 katı daire olarak kullanılan yapının çökmüş, sorumluları için harekete geçilmişti.

Çökme anı kamerada
Afet günü artçılarla birlikte bloklardan birinin daha çökmesiyle ihmalkarlıklar bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Binanın çökme anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

Sorumlular yakalandı
Aradan geçen 10 günün ardından iş merkezinin mülk sahibi Hasibe Yıldırım ile proje sorumluları mimar Şeref Kesgün ve inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.

Şahısların İstanbul'ın Kadıköy ilçesinde dün gece ayrı ayrı yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu