Depremin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin sorumluları yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 10 gün geçti.Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 10 ilde etkili olarak büyük bir enkaza yol açtı.Geniş bir coğrafyada hissedilmesiyle binlerce can kaybına yol açan depremde yaralar sarılmaya başlandı.İlk andan itibaren afet bölgesinde çalışmalar yürüten arama-kurtarma ekipleri, ilerleyen saatlere rağmen bir cana ulaşmak için büyük bir çaba gösteriyor.Yürekleri dağlayan acı olayda, mucizevi kurtarışlar milyonların yüzünü güldürüyor.Öte yandan sorumluların yakalanması da felaketin ortasında teselli oluyor.Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarla, izlerini kaybettirmek isteyen sorumlular tek tek yakalanıyor.Son olarak 3 kişi daha yakayı ele verdi.Depremin vurduğu illerden biri de Diyarbakır oldu.Çöken 7 yapıdan biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria İş Merkezi, 2 kişiye mezar oldu, 106 kişi de yaralandı.Dört bloktan oluşan, ilk 3 katı iş yeri, diğer 7 katı daire olarak kullanılan yapının çökmüş, sorumluları için harekete geçilmişti.Afet günü artçılarla birlikte bloklardan birinin daha çökmesiyle ihmalkarlıklar bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.Binanın çökme anı güvenlik kameralarına yansımıştı.Aradan geçen 10 günün ardından iş merkezinin mülk sahibi Hasibe Yıldırım ile proje sorumluları mimar Şeref Kesgün ve inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.Şahısların İstanbul'ın Kadıköy ilçesinde dün gece ayrı ayrı yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Şüpheliler ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.