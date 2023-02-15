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Deprem bölgesine giden Ali Babacan'a tepki: Baykar bizim için seferber oldu

İktidara geldiklerinde Baykar'ın projelerine dokunacaklarını söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, depremzede gençten tepki geldi.

Deprem bölgesine giden Ali Babacan'a tepki: Baykar bizim için seferber oldu
Ekleme: 15.02.2023 - 15:14 Güncelleme: 15.02.2023 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesine giden Ali Babacan'a tepki: Baykar bizim için seferber oldu
Asrın felaketinde 10'uncu güne giridi.

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem, geniş bir coğrafyaya yayılarak 10 ilde hissedildi.

Büyük yıkımlara, binlerce can kaybına ve ağır yaralanmalara neden olan afetin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Zamana karşı yarışta mucizevi kurtuluşlar, acının ortasında milyonlara teselli oldu.

Devletin tüm imkanları da depremzedeler için seferber edildi.

Afet bölgesinde algı operasyonları başlatıldı
Sahada hummalı çalışmalara yürütülürken, siyasi isimler de algı operasyonlarını başlattı.

Bu isimlerden biri de DEVA Partisi Lideri Ali Babacan oldu.

Yaşanan acının üzerinden birçok kez siyaset yapan Babacan, bu kez afet bölgesinde bir depremzededen tepki gördü.

'Baykar bizim için seferber oldu'
Genç çocuk, Babacan'ın geçtiğimiz aylarda Baykar'ı hedef almasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Baykar'ı kapatacaktınız. Baykar bizim için seferber oldu. Şu an sosyal medyada aşırı derecede algı operasyonu var. 10 günden beri uyumuyorum. Canla başla çalışılıyor. Şu an devlet ekiplerimiz aşırı derecede yardım yapıyor. Sizden tek isteğim, şu an bir olunmalı. Kimseyi eleştirme zamanı değil. Memleket hepimizin.'

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