Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Şu anda seçim düşünecek durumda değiliz

Türkiye, bir günde yaşadığı iki büyük depremle sarsıldı.Son verilere göre 32 bine yakın can kaybının yaşandığı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.9'uncu günde, arama-kurtarma ekipleri canla başla mücadele etmekten bir an olsun vazgeçmedi.Milyonlar afet bölgelerinden gelecek güzel haberlere odaklanırken, bir yandan da gündemde seçim tartışmaları bulunuyor.Seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, 'Şu anda seçim düşünecek durumda değiliz.' dedi.Mustafa Destici'nin seçim tartışmalarına ilişkin açıklamaları şu şekilde:Cumhuriyet döneminin en ağır felaketini yaşıyoruz. 11 ilimiz, felaketten birinci derecede etkilendi. En kısa sürede normal hayata döneceğiz ve bunun gayretleri şu anda başlamıştır. Şu anda kimsenin seçimle ilgili herhangi bir gündemi ve endişesi olmaması gerekir. Başta 11 ilimiz olmak üzere seçimin sağlıklı şekilde yapılacağı şartlar yerine getirilecektir. Anayasa, hukuk, demokrasi neyi gerektiriyorsa elbette ki seçimler yapılacaktır ama şartlar değerlendirildikten sonra oturup karar verilir ama şu anda seçim düşünecek durumda değiliz.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asrın felaketinin yaşandığı Türkiye'de, yaklaşık 35 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, depremden etkilenen tüm illerde partisinin teşkilatlarından çok sayıda ismin ve yakınlarının hayatını kaybettiğini söyledi.Yaşamını yitiren 35 bin vatandaşla birlikte teşkilat üyesi arkadaşlarına Allah'tan rahmet dileyen Destici, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin yaşandığını ve artçı depremlerin sürdüğünü anlatan Destici, kaybedilen canların herkesin canı olduğunu, tüm milletin acısı olduğunu ifade ederek, 'Maalesef yaşadığımız üzüntüyü, acıyı tarif eden kelimeler yetersiz kalmaktadır. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında son ümit de tükenene kadar bu çalışmalar devam edecektir. Her bir vatandaşın hayatı bizim için çok önemli. Arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese şükranlarımı sunuyorum.' dedi.Destici, ciddi yıkım yaşayan iller arasına dün Elazığ'ın da dahil edildiğini belirterek, deprem kuşağındaki tüm illerin sağlam görünen binaların da depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.BBP Genel Başkanı Destici, devletin tüm kurumlarıyla görevinin başında, milleti ile dayanışma içinde olduğunu, yürütülen samimi gayretin bazı çevrelerce suistimal edildiğini gözlemlediklerini söyledi.Depremin yaşandığı anda bazı aksaklıkların, eksikliklerin olduğunu kabul ettiklerini ancak, devleti yönetenlerin ve sahada cansiperhane çalışanların samimiyetinin teraziye konmasını asla doğru bulmadıklarını dile getirdi.'Hele ki oturduğu yerden konuşanları da kınıyorum' diyen Destici, şöyle devam etti:Maalesef, her zor günümüzde olduğu gibi, sayıları az da olsa milletimizin yaşadığı acıdan mutlu olan, sosyal medya üzerinden arama kurtarma çalışmalarını aksatma pahasına provokasyon girişimlerinde bulunan, deprem bölgesinde iş yerlerini, evleri, yardım malzemelerini yağmalamaya çalışanları da nefretle izledik. Depremden zarar gören vatandaşlarımızdan, yardım için deprem bölgesine ulaşmaya ya da ailelerini deprem bölgesinden uzaklaştırmaya çalışan depremzedeler üzerinden çıkar sağlama gayretindeki, ahlak, vicdan ve insanlık yoksunlarını gördük. Hiçbir hamasete gerek duymadan, yaşadığımız tecrübeler ışığında, benzer hadiselere yeniden şahit olmamamız için ceza yasalarımızda radikal değişiklikler yapmamız gerektiği çok aşikardır.