  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Şu anda seçim düşünecek durumda değiliz

BBP Lideri Mustafa Destici, seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Destici, şartlar yerine getirildikten sonra seçimlerin yapılacağını söyledi.

Ekleme: 15.02.2023 - 16:11 Güncelleme: 15.02.2023 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Şu anda seçim düşünecek durumda değiliz
Türkiye, bir günde yaşadığı iki büyük depremle sarsıldı.

Son verilere göre 32 bine yakın can kaybının yaşandığı depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

9'uncu günde, arama-kurtarma ekipleri canla başla mücadele etmekten bir an olsun vazgeçmedi.

Milyonlar afet bölgelerinden gelecek güzel haberlere odaklanırken, bir yandan da gündemde seçim tartışmaları bulunuyor.

'Seçim düşünecek durumda değiliz'
Seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, 'Şu anda seçim düşünecek durumda değiliz.' dedi.

'Şartlar yerine getirilecek ve sonrasında seçim yapılacaktır'
Mustafa Destici'nin seçim tartışmalarına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Cumhuriyet döneminin en ağır felaketini yaşıyoruz. 11 ilimiz, felaketten birinci derecede etkilendi. En kısa sürede normal hayata döneceğiz ve bunun gayretleri şu anda başlamıştır. Şu anda kimsenin seçimle ilgili herhangi bir gündemi ve endişesi olmaması gerekir. Başta 11 ilimiz olmak üzere seçimin sağlıklı şekilde yapılacağı şartlar yerine getirilecektir. Anayasa, hukuk, demokrasi neyi gerektiriyorsa elbette ki seçimler yapılacaktır ama şartlar değerlendirildikten sonra oturup karar verilir ama şu anda seçim düşünecek durumda değiliz.

'Arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese şükranlarımı sunuyorum'
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asrın felaketinin yaşandığı Türkiye'de, yaklaşık 35 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, depremden etkilenen tüm illerde partisinin teşkilatlarından çok sayıda ismin ve yakınlarının hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşamını yitiren 35 bin vatandaşla birlikte teşkilat üyesi arkadaşlarına Allah'tan rahmet dileyen Destici, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin yaşandığını ve artçı depremlerin sürdüğünü anlatan Destici, kaybedilen canların herkesin canı olduğunu, tüm milletin acısı olduğunu ifade ederek, 'Maalesef yaşadığımız üzüntüyü, acıyı tarif eden kelimeler yetersiz kalmaktadır. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında son ümit de tükenene kadar bu çalışmalar devam edecektir. Her bir vatandaşın hayatı bizim için çok önemli. Arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

Destici, ciddi yıkım yaşayan iller arasına dün Elazığ'ın da dahil edildiğini belirterek, deprem kuşağındaki tüm illerin sağlam görünen binaların da depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

'Ceza yasalarımızda radikal değişiklikler yapmamız gerektiği aşikardır'
BBP Genel Başkanı Destici, devletin tüm kurumlarıyla görevinin başında, milleti ile dayanışma içinde olduğunu, yürütülen samimi gayretin bazı çevrelerce suistimal edildiğini gözlemlediklerini söyledi.

Depremin yaşandığı anda bazı aksaklıkların, eksikliklerin olduğunu kabul ettiklerini ancak, devleti yönetenlerin ve sahada cansiperhane çalışanların samimiyetinin teraziye konmasını asla doğru bulmadıklarını dile getirdi.

'Hele ki oturduğu yerden konuşanları da kınıyorum' diyen Destici, şöyle devam etti:

Maalesef, her zor günümüzde olduğu gibi, sayıları az da olsa milletimizin yaşadığı acıdan mutlu olan, sosyal medya üzerinden arama kurtarma çalışmalarını aksatma pahasına provokasyon girişimlerinde bulunan, deprem bölgesinde iş yerlerini, evleri, yardım malzemelerini yağmalamaya çalışanları da nefretle izledik. Depremden zarar gören vatandaşlarımızdan, yardım için deprem bölgesine ulaşmaya ya da ailelerini deprem bölgesinden uzaklaştırmaya çalışan depremzedeler üzerinden çıkar sağlama gayretindeki, ahlak, vicdan ve insanlık yoksunlarını gördük. Hiçbir hamasete gerek duymadan, yaşadığımız tecrübeler ışığında, benzer hadiselere yeniden şahit olmamamız için ceza yasalarımızda radikal değişiklikler yapmamız gerektiği çok aşikardır.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu