Babala TV'nin paylaştığı oyuncu İbrahim Büyükak'ın yalanı ortaya çıktı

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'a devletin yardım ulaştırmadığı algısı ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'ın ifadeleri, bölgedeki gönüllüler tarafından yalanlandı. Büyükak, Adıyaman Gölbaşı'nda afetzedelerle sadece jandarmanın ilgilendiğini kendilerine yardım gitmediğini iddia etti.

Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan sosyal medyada algı çalışmaları başladı. Devletin yardımları ulaştıramadığı üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu İbrahim Büyükak'ın ifadeleri bölgeden paylaşım yapan gönüllüler tarafından yalanlandı.Oyuncu İbrahim Büyükak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Arkadaşlar Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 belde, 55 mecra, 28 köy sadece İlçe Jandarma Karakolu ilgileniyor. Burası depremden büyük zarar gördü. Lütfen burayıda unutmayalım. Yardımlarımızı esirgemeyelim.' ifadelerini kullandı. Ancak ortaya çıkan görüntüler sonrası Büyükak'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı görüldü.Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan gönüllülerin paylaşımları depremin ardından Türk Kızılayı'nın oraya yardım ulaştırdığı ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde gıda, su ve çadır yardımlarının bölgeye ulaştığı görüldü.