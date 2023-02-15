  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asrın felaketinde can verdiler! Küçük şampiyonların adı yaşatılacak .

Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 6 Şubat günü 10 ili birden yıktı. KKTC’den voleybol turnuvası için gelen sporcular da enkaz altında kaldı. Adıyaman’da depremde hayatını kaybeden küçük şampiyonlar unutulmayacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, deprem bölgesine kuracakları Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü’nü anlattı. .

Asrın felaketinde can verdiler! Küçük şampiyonların adı yaşatılacak .
Ekleme: 15.02.2023 - 10:24 Güncelleme: 15.02.2023 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Asrın felaketinde can verdiler! Küçük şampiyonların adı yaşatılacak .
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, depremzedeler için bin konteyner evden oluşacak köy kuracak. Türkiye'de kurulacak köye, voleybol turnuvası için geldikleri Adıyaman'da hayatını kaybeden küçük şampiyonların hatırasını yaşatmak için, 'Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü' adı verilecek.

KKTC hükümeti, köyün kurulması için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile protokol imzaladı. Bağışlar dün başlatılan kampanya ile toplanmaya başlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar destek kampanyasının detaylarını anlattı:

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

"Çok büyük bir felaket yaşadık. Acımız çok büyük. Anadolu'ya, depremzedelere çok üzülüyoruz. Kıbrıs Türkü kendi evlatlarına da ağlıyor ama depremzedelere de çok üzülüyoruz. Acılarımız bir, yasımız bir. Bir nebze de olsa bu zor günlerde Anadolu'ya destek olmak istedik."

1000 KONUTTAN OLUŞACAK

Ersin Tatar, "Sanayi Odası, esnaf, bütün sektörler ve vatandaşlar el ele verecek. Bin konuttan oluşan konteyner köy kurulacak. Köyümüzün adı Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü olacak. O çocuklarımızın isimleri o evlere verilecek. Köyümüzde bütün altyapıyı, çevre düzenlemesini, parklarını yapacağız. İnşallah o evler, evlerini kaybetmiş insanlarımıza yuva olur. Bütün temennim kaliteli evler yapmak. Türkiye Cumhuriyeti'nin göstereceği güvenli bir alana köyümüzü kuracağız." dedi.

Sabahın haberine göre, Tatar, "Pırıl pırıl 24 öğrenci, 5 öğretmen, 6 da öğrenci yakınımızı kaybettik. Başka illerde de çok sayıda insanımız vardı. Ama çocuklarımız KKTC'yi temsilen milli sporcu olarak oradaydı. Onlar şehit oldu. Şehit kabul edilmeleri için bakanlar kurulunda karar alacağız." İfadelerini kullandı.

"ADLİ SORUŞTURMA İSTEDİK"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Çocuklarımızın kaldığı İsias otelinin durumu çok vahimmiş. Demirler çok ince, betonu dokunduğunda ufalanıyormuş. Bunun adı insafsızlık. Oraya nasıl izin alındı. KKTC olarak TC Adalet Bakanlığı'na yazı yazdık, adli soruşturmanın yapılmasını istedik. Suç duyurusunda bulunduk. Konu bakanlığın takibinde. Soruşturma başlatıldı. Molozdan örnekler alındı. Ailelerimiz "Biz bu işin hesabını sormak istiyoruz" dedi biz de hukuk yoluyla hesap soracağız. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti birlik olup bu büyük acının da üstesinden gelecektir." diye konuştu.

.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu