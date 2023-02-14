MTA raporu: Deprem bölgesinde yollar, duvarlar ve tarlalar metrelerce kaydı

Maden Teknik ve Arama (MTA) ekipleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sahada inceleme yaptı.Depremin vurduğu bölgelerde uzmanların sahada yaptığı incelemelere ilişkin fotoğraflar, MTA'nın internet sitesinde yayınlandı.Buna göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan incelemede, ilçe merkezinden geçen yolun bir kısmının depremin etkisiyle bir miktar sola kaydığı ve yolda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Kırıkhan ile Hassa arasındaki köy yolu ve refüjde de yüzeyde oluşan kırık boyunca 2,5 metrelik yer değiştirme tespit edildi.Yine Hassa güneyinde tespit edilen fay kırığı nedeniyle zeytin ağaçlarının 330 santimetre yer değiştirdiği belirlendi. Aynı şekilde Hassa merkezindeki yolda ve Hürriyet Caddesi'nde fay kırığı nedeniyle 310 santimetrelik yer değişikliği saptandı. Hassa'nın kuzeyinde asfalt yolda 320 santimetre, Hassa-İslahiye arasında bahçe duvarında 275 santimetre, aynı bölgede bahçe çitleri ve yolda 350 santimetrelik yer değişikliği tespit edildi. İslahiye güneyinde yol ve su kanalında 370 santimetre, aynı bölgede taş duvarda 450 santimetre, yine bahçe duvarı ve yolda 38 santimetrelik yer değişikliği saptandı. Yine İslahiye kuzeyinde 100 metre genişliğindeki bir alanda tarla arkalarında yüzeyde 150-190 santimetre arasında sistematik yer kaymaları tespit edildi.Ekiplerin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki saha incelemelerinde de yine fay kırıkları nedeniyle yüzeyde kaymalar belirlendi. İlçedeki bir mezarlık duvarında ve yolda 250 santimetre, Nurdağı viyadükleri yakınındaki yolda 180 santimetre, ilçe merkezindeki yolda 280 santimetre, Nurdağı kuzeyinde stabilize yolda 360 santimetre sola kayma saptandı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi güneyinde de yine 370 santimetre ve 320 santimetre sola kayan yollar belirlendi. Narlı tren yolunda ise 270 santimetrelik sola kayma saptandı.Yine Türkoğlu-Pazarcık segmentinde de zeminde kaymaların yanı sıra kum volkanları şeklinde gelişmiş sıvılaşma yapıları tespit edildi.