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Kardeş ülke Azerbaycan kanalında duygu dolu anlar! Spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu

Türkiye'de meydana gelen ikiz depremlerin ardından herkesten önce yardıma koşan Azerbaycan'da canlı yayın sırasında haber spikerinin söyledikleri duygulandırdı. Spiker, "Gönül ister ki Türk'ün ayağına bırak taş, cıngıl bile degmesin çünkü Türk'ün Türk'ten öte dostu yoktur" sözlerine yer verdi.

Kardeş ülke Azerbaycan kanalında duygu dolu anlar! Spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu
Ekleme: 14.02.2023 - 13:57 Güncelleme: 14.02.2023 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Kardeş ülke Azerbaycan kanalında duygu dolu anlar! Spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu
Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarında 9. güne girildi. Bölgeden halen mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Depremi ilk gününde ise yardımımıza koşan ilk ülke kardeş ülke Azerbaycan olmuştu. Daha önce Azerbaycan'da neyi var neyi yoksa otomobiline yükleyip Bakü'ye doğru yola çıkan Server Beşirli'den sonra bu defa da bir haber spikeri gündem oldu.

Canlı yayın sırasında duygulandıran bir konuşma yapan spiker, 'Gönül ister ki Türk'ün ayağına bırak taş cıngıl bile degmesin çünkü Türk'ün Türk'ten öte dostu yoktur' sözlerine yer verdi.

Kardeş ülke Azerbaycan kanalında duygu dolu anlar! Spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu

Azerbaycanlı haber spikerinin Türkiye'deki depremle ilgili sözleri izleyenleri duygulandırdı | Video

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremin ardından kardeş ülke Azerbaycan yardım göndermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi tarafından gönderilen 40 jeneratör depremden etkilenen Şanlıurfa'ya ulaştı. Azerbaycanlı yetkililerin eşliğinde getirilen jeneratörler, Şanlıurfa Valiliği ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan yardım deposuna teslim edildi.

Azerbaycan Milli Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı İlham Hasanov, Türkiye'de meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Kardeş ülke Azerbaycan kanalında duygu dolu anlar! Spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu
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