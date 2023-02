Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine kararlarını duyurdu...

Son dakika Kabine Toplantısı Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.20'de AFAD'ın Ankara'daki merkez binasında toplandı. Milyonları yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı'nın tek gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Toplantıda depremden zarar gören şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yapılması gereken planlamalar ele alındı. Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısı sona erdi.KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDIBaşkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşmasıyla duyurdu. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Depremler atom bombalarının yüzlercesine denk gelecek şekilde bir enerji ortaya çıkardı. Kahramanmaraş depremi yerleşim yerlerinin tam altında yaşandı. 35 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti. 105 bin 505 kişi yaralandı. İlk depremde hasar gören binalar, ikinci depremde tamamen çöktü.Hasar tespit çalışmaları 1 hafta içinde tamamlanacaktır. Altyapı da yaşanan yıkımlar işimizi çok zorlaştırdı. Bölgedeki şehirlerimizin ayakta kalan kapasiteleri ile ülkemizin tamamındaki kamu imkanlarını hemen harekete geçirdik. Böylesine büyük bir felaket dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın meydana gelebilecek aksaklıklar bizde de yaşandı.250 BİN KAMU GÖREVLİSİ SAHADABölge genelindeki çalışmalar, arama kurtarmadan yardım malzemelerinin dağıtımına kadar bütün süreçleriyle düzene sokuldu. Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi. Yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor. Sahada görevlendirilen iş makinası sayısı 12 bin 235'e, uçak sayısı 76'ya, helikopter sayısı 121'e, gemi sayısı 26'ya, insansız hava aracı sayısı 45'e ulaştı. Yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı da oradan çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.211 BİN KONUT, YIKILMIŞ, ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLIÇeşitli kurumlarımıza ait 320 seyyar mutfak bölgede her gün sıcak yemek dağıtıyor. Sadece Kızılay'ımızın dağıttığı sıcak yemek adedi 20 milyonu, ekmek adedi 22 milyonu, su adedi 15,5 milyon adedi buldu.İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.'YIKILAN HER EVİ YENİDEN YAPIP HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ'Yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildi. Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacının tamamını karşılayacak sayıda konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz. Kademeli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır.HAYATINI KAYBENLERİN YAKINLARINA 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIMBölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.AFAD'A 136 MİLYON TL BAĞIŞBankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler. Yarın akşam saat 20.00'de Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'da 'Türkiye tek yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek. Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. Deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısının 175 bini, konteyner sayısı ise 5 bin 400'ü geçti.Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacak. Deprem bölgesi dışındaki diğer 71 ildeki ilk ve ortaöğretim derecesindeki okullar 20 Şubat'ta açılacak.KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİBarajların patladığından su tutamaz hale geldiğinden bahsetmeye başladılar. Bu zor zamanda bir olmak gerekirken siyaset belli bir bölümüyle ana muhalefet ciddi manada çirkinleşti. Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla alakalı SPK'ların önüne giderek gösteri yapıyorlar. Bu tür şeylerle ilgili elinde belgeler varsa konuşursun. Hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Bu iftiralar asla milletim tarafından kabul edilmeyecektir.