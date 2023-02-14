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Jeneratör devreye girince ortaya çıktı: 85 saniye sürdü felaketin görüntüsü böyle kaydedildi

Asrın en büyük doğal felaketinin yaşandığı 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından hiç ortaya çıkmamış görüntüler gelmeye devam ediyor. 10 şehri yerle bir eden felaket anının güvenlik kamerası görüntüleri adeta korku filmlerini aratmadı. İşte Jeneratör devreye girdiği anda kaydedilen o görüntüler...

Ekleme: 14.02.2023 - 10:05 Güncelleme: 14.02.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Jeneratör devreye girince ortaya çıktı: 85 saniye sürdü felaketin görüntüsü böyle kaydedildi
Asrın felaketi sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Her bir görüntü felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Jeneratör ile çalışan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde zelzelenin tam 85 saniye sürdüğü görüldü. Depremin yıkıcı etkisinin en şiddetli yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da resmi kurumların elektrik kesintilerinde kayıt aldığı deprem anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

Jeneratör devreye girince ortaya çıktı: 85 saniye sürdü felaketin görüntüsü böyle kaydedildi

Deprem sırasında yayılan ses ve yeryüzünün sallanışı korku filmlerini aratmazken depremin tam olarak 85 saniye sürdüğü görüldü. Binlerce binanın yıkılmasına, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan zelzelenin önce hafif olarak başladığı daha sonra ise şiddetini iyice arttırdığı görüldü.

Jeneratör devreye girince ortaya çıktı: 85 saniye sürdü felaketin görüntüsü böyle kaydedildi

Ardından depremin 75'inci saniyesinden sonra sarsıntıların yavaşlayarak devam ettiği kaydedildi. Jeneratör devreye girince ortaya çıktı felaketin görüntüsü böyle kaydedildi.

İşte asrın felaketinin yaşandığı anlarda kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri.

Büyük yıkıma yol açan deprem 85 saniye sürdü.

Jeneratör devreye girince ortaya çıktı: 85 saniye sürdü felaketin görüntüsü böyle kaydedildi


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