  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İş dünyasından barınma seferberliği: Konteyner kentler kuruluyor

Asrın felaketinde evlerini kaybeden depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmak için 10 ilde konteyner kent seferberliği başlatıldı. Hükümetin yanı sıra Kalyon, Limak, Baykar gibi şirketler binlerce kişiyi barındıracak kentleri bir an önce bitirmek için gece-gündüz çalışıyor.

İş dünyasından barınma seferberliği: Konteyner kentler kuruluyor
Ekleme: 14.02.2023 - 09:33 Güncelleme: 14.02.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
İş dünyasından barınma seferberliği: Konteyner kentler kuruluyor
10 ilde büyük bir can ve mal kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye canla başla mücadele vermeye devam ediyor.

Depremzedelerin barınma sorununu çözmek için harekete geçen Türkiye'nin önde gelen şirketleri bölgede konteyner kent kurmaya başladı. Depremzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına taşımak için kolları sıvayan şirketler yol haritalarını açıkladı.

İş dünyasından barınma seferberliği: Konteyner kentler kuruluyor

Cemal Kalyoncu, ilk günden itibaren eşi Reyhan ve oğlu Murathan Kalyoncu ile birlikte depremzedelerin yanında...

3 BİN KİŞİYE YUVA
Depremin ilk anından itibaren barınmadan enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerine, gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding, Gaziantep'in İslahiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti.

İlk etapta Gazianteplilere Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kapılarını açıp, bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşılayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yaralara merhem olmak için çalışan holding, konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını anında karşılıyor.

İş dünyasından barınma seferberliği: Konteyner kentler kuruluyor

Rönesans Holding de Malatya'ya ulaştırdığı 150 konteynerin kurulumuna başladı. Holdingden yapılan açıklamada '150 konteyner ile yaklaşık 800 kişinin barınma ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Konteynerlerin 40'ı bölgeye ulaştı' denildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar için 1000 tane konteyner evi bulunan tefrişatlı konteyner kent kuracaklarını bildirildi.

MÜSİAD İsviçre Temsilciği de Kahramanmaraş'ta 100 adetlik konteyner kent kurma projesi başlattığını açıkladı.

İslahiye-Hatay yolu üzerinde Kalyon Holding tarafından inşa edilen konteyner kenti ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, konteyner kent hakkında Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan bilgiler aldı. Şentop 'Burası örnek teşkil eden bir yer' dedi.

İş dünyasından barınma seferberliği: Konteyner kentler kuruluyor



ÖNCELİĞİMİZ BARINMA
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın,da 'İvedi bir şekilde hem malzemelerini alarak, hem de üretici firmalara konteyner taleplerimizi ilettik.

Hatta bazı şubelerimiz fabrikalarının belirli bi yerini bu işin üretimi noktasında tesis etti' diye konuştu. Öte yandan Katar da taahhüt ettiği 10 bin konteyner evin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı.

İKİ HAFTADA TAMAMLAYACAK
Limak Şirketler Grubu, Hatay'da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde belirlenen iki ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği konteyner kent kurulumuna başladı. Konteyner kentler yaklaşık 2 haftada altyapıları ile birlikte tamamlanacak.

Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren Limak, tüm iştirakleri ve tecrübeli ekiplerini arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için sahaya gönderdi.

150'ye yakın iş makinesi ve ekipmanı, söz konusu makineleri ve ekipmanları kullanacak uzman personeli ile birlikte afet bölgesine sevk etti. Yaklaşık 800 kişilik arama kurtarma ve dağcı ekibi de bu bölgelerde çalışmalara devam ediyor.



GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu