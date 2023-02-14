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Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremin 202'inci saatinde Muharrem ve Hidayet Polat çifti, mahsur kaldıkları binanın enkazından yürüyerek çıkarıldı. Muharrem Polat, enkaz altında yaşadıklarını anlatırken, evde buldukları vazelini yediklerini, kar suyu ile hayatta kaldıklarını söyledi.

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı
Ekleme: 14.02.2023 - 20:56 Güncelleme: 14.02.2023 - 21:13 / Editör: Ozge Selin
Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı
Depremlerin ardından Aktaş Apartmanı'nda Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), Adapazarı Belediyesi personeli ve Bursa Gürsu Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada enkaz altından ses alınması sonrası Muharrem ve eşi Hidayet Polat ile iletişim kuruldu.

Ekiplerin çalışması sonucu önce Muharrem Polat, ardından eşi Hidayet Polat ekiplerin desteğiyle çıkarıldı.

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

Yürüyerek çıkan çift, sağlık ekiplerince sedyeye yatırılarak ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Muharrem Polat, AA muhabirine, enkaz altında yaşadıkları anlattı.

Deprem olduğunda telefonunu kaybettiğini anlatan Polat, 'Depremin ilk günü telefonlar kayıptı. Alarmı 08.45'e kurmuştum, alarm çalınca, telefon yatağın altına girmiş, yatak zemine oturmuştu. Yatağı kaldırıp telefonu aldık, onun ışığıyla idare ettik.' dedi.

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

'BİRAZ VAZELİN YEDİK'

Enkaz altındaki 2 çocuklarının hayatını kaybettiğini, kucaklarındaki 6 aylık bebeklerini de hayatta tutmak için çok uğraştıklarını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

'Enkaz altında hiçbir şey yemedik. Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik. Tabii sıkıntı yaşatır mı bilmiyorum ağzımız bayağı bir kapanmıştı. Bir yemek kaşığı kadar kendi imkanımızla erittik, orada beklettik onu da içemedik zaten tekrardan tükürdük

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

'6 AYLIK OĞLUMU TÜKÜRÜKLE BESLEMEYE ÇALIŞIYORDUM'

'6 aylık oğlum Muhammet Alparslan vardı, onu ağzımdan çıkarttığım tükürükle beslemeye çalışıyordum, eşimin artık sütü gelmiyordu. Enkazın altında 5. gün artık Muhammet Alparslan dayanamadı, ben nabzına baktım, kalbini dinledim sabah vefat etti.'

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

'YER KAPALIYDI, İKİNCİ DEPREMDE AÇILDI'

Enkaz altında 7'inci gün kar suyuna ulaştıklarını belirten Polat, bu anları şöyle anlattı:

'Yer lamine parkeydi. İlk depremde yer kapalıydı, ikinci depremde orası açılmış, bunu ben 7'inci günde fark ettim. Hava gelen yer sadece orasıydı, çok toz oluyordu ağzımızı, yüzümüzü kapatıyordu.

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

'EŞİM HİDAYET'E GÖSTERDİM İNANMADI'

Depremin 7'inci günü 03.30-04.00 sıraları 'Hidayet bak dedim şuradan bir şeyler var'. Ben elimi attım, tuğla ıslak, nemli. Gösterdim, inanmadı. Kazdım, kazdım baktım su çıktı, kar suyu. Kar suyunu nerde görsem bilirim. Allah bize böyle bir hidayet gösterdi.'

Su çıkarttığı yeri sandalye ve koltuk parçalarıyla kırarak genişlettiğini, tavanla aralarında bir boşluk açtığını anlatan Polat, ekiplerin bir iki gün önce de kendilerine ulaşabileceğini ancak üzerlerindeki molozun buna engel olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Enkazdan 202. saatte kurtarılan depremzede yaşadıklarını anlattı: Allah bize böyle bir hidayet gösterdi! Eşim bana inanamadı

'SADECE ALLAH YOLUNDA, DERGAHTA ÇALIŞACAĞIM'

İnançlarını hiç kaybetmediklerini aktaran Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Buradan çıktığım zaman eşimle birlikte sadece Allah yolunda, dergahta çalışacağım. İş de yapmayacağım. Ben 32 yaşındayım, utanıyorum tüm Türkiye duysun isterse. Kuran'ı Kerim öğrenmemek çok büyük ayıp, orada dualarla ayakta durduk.'

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