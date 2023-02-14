  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deprem sonrası hastalarını tahliye eden Şeyma hemşire o anları anlattı: Tek düşündüğüm çocuklarımdı

Gaziantep'te deprem anında görev yaptığı servise koşarak hastalarını tahliye eden Şeyma hemşire o anları anlattı. Hemşire Şeyma Alakuş, "Deprem olunca 'çocuklarım var' dediğimi hatırlıyorum. Onları almadan dışarı çıksam çok kötü olurdum. Çünkü onlar önce Allah'a sonra da bize emanet" dedi.

Ekleme: 14.02.2023 - 09:14 Güncelleme: 14.02.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Deprem sonrası hastalarını tahliye eden Şeyma hemşire o anları anlattı: Tek düşündüğüm çocuklarımdıGaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Çocuk Servisinde görev yapan Şeyma Alakuş, Kahramanmaraş merkezli depreme Acil Servise inerken yakalandı.

Acil Servise giderken deprem başlayınca geri dönerek servisine koşup hastaları tahliye eden Şeyma Alakuş sergilediği davranışla büyük takdir topladı.

Sabah gazetesine yaşadıklarını anlatan Şeyma Alakuş, 'Acil tarafına gitmiştim. Deprem olunca 'çocuklarım var' dediğimi hatırlıyorum. Onları almadan dışarı çıksam çok kötü olurdum. O an bir şey düşünemiyorsun, hastaları kurtaramasam da yanlarında olacaktım. Yanına koştuğum servisimde yatan hastamdı. Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım. Çünkü onlar önce Allah'a sonra da bize emanet. Hepsini tek tek tahliye ettik. Bir hastam çıkamamıştı, sarsıntı bitince arkadaşlarla birlikte onu da çıkardık' dedi.

O an ailesinin aklına geldiğini ama tahliyeleri tamamlayıp hastaları güvenli alanlara ulaştırdıktan sonra ailesiyle irtibat sağladığını söyleyen Alakuş, 'Depremde ikinci derecede yakınlarımı kaybettim. Evimiz ağır hasar görmüş. 7 kişilik bir aileyiz. Kalacak yer olmayınca ailemi Bursa'ya gönderdim ama ben görevime devam ettim. Şimdi bir akrabamda kalıyorum. Ara ara sarsıntılar oluyor ama aklımız hep işimizde. Bu günleri atlatacağız. Her zaman umut var.' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası hastalarını tahliye eden Şeyma hemşire o anları anlattı: Tek düşündüğüm çocuklarımdı

Deprem sonrası hastalarını tahliye eden Şeyma hemşire o anları anlattı: Tek düşündüğüm çocuklarımdı


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu