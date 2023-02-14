Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde eğitim öğretime başlanacak tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında AFAD Merkez Binası'nda açıklamalarda bulundu.Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasındaki sürece ilişkin konuşan Erdoğan, asrın felaketinin etkilediği 10 kent ile Elazığ'da eğitim öğretime başlanacak tarihi de açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada deprem bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacağını, 11 kent dışındaki diğer illerde eğitimin 20 Şubat'ta başlayacağını belirtti.Deprem bölgesinde 95 okulun yıkık ve hasarlı olduğunu belirten Erdoğan, 11 kentte eğitim öğretimin 1 Mart'ta başlayacağını söyledi.