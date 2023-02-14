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CHP'li İlahiyatçı Cemil Kılıç: Enkaz çıkarırken Allah'u Ekber diyenler propaganda yapıyor

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Kılıç, katıldığı bir canlı yayında, enkaz altından vatandaşları çıkarırken Allah'u Ekber demenin yasa dışı örgüt propagandası olduğunu savundu.

CHP'li İlahiyatçı Cemil Kılıç: Enkaz çıkarırken Allah'u Ekber diyenler propaganda yapıyor
Ekleme: 14.02.2023 - 09:18 Güncelleme: 14.02.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İlahiyatçı Cemil Kılıç: Enkaz çıkarırken Allah'u Ekber diyenler propaganda yapıyor
Türkiye, tarihinin en büyük felaketine şahit oldu.

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem, çevresindeki 10 ili yerle bir etti.

Koca bir bölgede binalar tozla dumana karışırken, Türkiye tek yürek oldu.

Ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlardan kimi yardım gönderdi, kimi ise gönüllü olarak bölgelerde can kurtarmaya gitti.

Enkaz altından çıkarılan her bir vatandaş için mutluluk gözyaşı döküldü.

Bölgedeki yoğun mücadele sonucuna bir cana daha sağ ulaşan ekipler, 'Allah'u Ekber' nidaları ile sevincini yaşadı.

Enkazdan çıkan birçok vatandaşın da dilinden 'Allah'u Ekber' dökülürken, bu durum bir kesimi rahatsız etti.

Flash Haber Tv'ye konuk olan ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen İlahiyatçı Cemil Kılıç, canlı yayında skandal bir yorumda bulundu.

'Allah'u Ekber diyenler yasa dışı örgüt propagandası yapıyor'
Cemil Kılıç, enkaz altından vatandaşları çıkarırken 'Allah'u Ekber' demenin örgüt propagandası olduğunu savundu.

Cemil Kılıç, canlı yayında şu cümleleri sarf etti;

Enkazdan birini çıkarırken Allah'u Ekber diyenler yasa dışı örgüt propagandası yapıyor.
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