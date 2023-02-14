CHP'li İlahiyatçı Cemil Kılıç: Enkaz çıkarırken Allah'u Ekber diyenler propaganda yapıyor

Türkiye, tarihinin en büyük felaketine şahit oldu.Kahramanmaraş merkezli büyük deprem, çevresindeki 10 ili yerle bir etti.Koca bir bölgede binalar tozla dumana karışırken, Türkiye tek yürek oldu.Ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlardan kimi yardım gönderdi, kimi ise gönüllü olarak bölgelerde can kurtarmaya gitti.Enkaz altından çıkarılan her bir vatandaş için mutluluk gözyaşı döküldü.Bölgedeki yoğun mücadele sonucuna bir cana daha sağ ulaşan ekipler, 'Allah'u Ekber' nidaları ile sevincini yaşadı.Enkazdan çıkan birçok vatandaşın da dilinden 'Allah'u Ekber' dökülürken, bu durum bir kesimi rahatsız etti.Flash Haber Tv'ye konuk olan ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen İlahiyatçı Cemil Kılıç, canlı yayında skandal bir yorumda bulundu.Cemil Kılıç, enkaz altından vatandaşları çıkarırken 'Allah'u Ekber' demenin örgüt propagandası olduğunu savundu.Cemil Kılıç, canlı yayında şu cümleleri sarf etti;Enkazdan birini çıkarırken Allah'u Ekber diyenler yasa dışı örgüt propagandası yapıyor.