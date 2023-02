Bosna Hersek İslam Birliği: Türk kardeşlerimizin yanındayız

Bosna Hersek, depremlerin ardından Türkiye'ye yardım göndermek için seferber oldu.Ülke halkı, düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin yaralarını sarmak için Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.'Türkiye ile olan bağlılığımızı gösteriyor'Kavazovic, Bosna Hersek'te yapılan yardımlara inanılmaz bir katılım olduğunu kaydetti:'Bu da bizim Türkiye ile olan bağlılığımızı gösteriyor. Yaşanan yıkıcı depremler karşısında derin üzüntü duyduk.'Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile irtibatta olduklarına işaret eden Kavazovic, toplanan yardımlara değindi:Bosna Hersek İslam Birliği, hemen 150 bin euro değerinde yardım ayırdı. Arkasından gerekli malzemelerin alınması için 100 bin euro daha ayırdık. Cuma namazı çıkışı da camilerde yardım topladık.Kavazovic, yardımların Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde gönderildiğini söyleyerek, Suriye'deki durumdan da endişeli olduklarını ve yardımların oraya da ulaştırılması için çalıştıklarını belirtti.Bosna Hersek halkının Türk kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Kavazovic, 'Güçlü Türkiye, güçlü Bosna Hersek demek. Türkiye'de yaşanan trajedi, Bosna Hersek'te de yaşanmış demektir.' ifadelerini kullandı.Kavazovic, Türk halkının cesur olduğunu belirterek dayanışma mesajı verdi:'Yaşanan zorlukların en kısa sürede aşılmasını temenni ediyorum. Bu büyük trajedide sevdiklerini kaybedenler o acıyı her zaman yüreklerinde taşıyacaklar. Onlar her zaman bizimle olacak. Türkiye'de yaşayan depremzedeleri her zaman anacağız.'