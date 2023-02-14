Birleşmiş Milletler: Depremlerden 7 milyondan fazla çocuk etkilendi
UNICEF, Türkiye'nin depremlerden etkilenen 10 ilinde 4,6 milyon çocuğun yaşadığını söyledi. Suriye'deki sayıdan da bahsedildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, can kayıplarına yol açtı.
Sarsıntılar, çok sayıda kişiyi olumsuz etkiledi. Birleşmiş Milletler (BM), bu duruma ilişkin açıklama yaptı.
Depremlerden etkilenen çocukların sayısı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), milyonlarca çocuğun etkilenenler arasında yer aldığını duyurdu:
Depremden etkilenen toplam çocuk sayısı belirsizliğini korurken, Türkiye'nin depremlerden etkilenen 10 ilinde 4,6 milyon çocuk yaşıyor. Suriye'de ise 2,5 milyondan fazla çocuk etkilendi.
'Aileler evlerini kaybetti'
Türkiye'de ve Suriye'de birçok ailenin evini kaybettiği ve geçici barınaklarda yaşamlarını sürdürdüğü kaydedildi.
Deprem bölgelerinde temiz suyun varlığının ve sağlık önlemlerinin anılmasının önemli olduğu belirtildi.
Guterres: Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “asrın felaketi” olarak nitelenen depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri” ifadesini kullanmıştı.
Guterres, halihazırda insani krizin yaşandığı kuzeybatı Suriye'nin deprem felaketi ile sarsılmasının ardından “insanların kabus üstüne kabus” yaşadığını söylemişti.
'Her türlü yardıma hazırız'
BM Genel Sekreteri, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak on yılı aşkın süredir “benzersiz bir cömertlik” sergilediğini ve deprem sonrası BM'nin Türk hükümetine “elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu' ifade etmişti.
Sarsıntılar, çok sayıda kişiyi olumsuz etkiledi. Birleşmiş Milletler (BM), bu duruma ilişkin açıklama yaptı.
Depremlerden etkilenen çocukların sayısı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), milyonlarca çocuğun etkilenenler arasında yer aldığını duyurdu:
Depremden etkilenen toplam çocuk sayısı belirsizliğini korurken, Türkiye'nin depremlerden etkilenen 10 ilinde 4,6 milyon çocuk yaşıyor. Suriye'de ise 2,5 milyondan fazla çocuk etkilendi.
'Aileler evlerini kaybetti'
Türkiye'de ve Suriye'de birçok ailenin evini kaybettiği ve geçici barınaklarda yaşamlarını sürdürdüğü kaydedildi.
Deprem bölgelerinde temiz suyun varlığının ve sağlık önlemlerinin anılmasının önemli olduğu belirtildi.
Guterres: Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “asrın felaketi” olarak nitelenen depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri” ifadesini kullanmıştı.
Guterres, halihazırda insani krizin yaşandığı kuzeybatı Suriye'nin deprem felaketi ile sarsılmasının ardından “insanların kabus üstüne kabus” yaşadığını söylemişti.
'Her türlü yardıma hazırız'
BM Genel Sekreteri, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak on yılı aşkın süredir “benzersiz bir cömertlik” sergilediğini ve deprem sonrası BM'nin Türk hükümetine “elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu' ifade etmişti.
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