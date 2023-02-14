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Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’ini onararak bölgedeki vatandaşların içme suyuna erişimini sağladı. Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde su hayati önemde. @ilbanktr ilk günden bu yana 750 personeliyle alt yapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95’ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor
Ekleme: 14.02.2023 - 13:41 Güncelleme: 14.02.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin hemen ardından 500'ü uzman 750 personeliyle yapıların hasar tespiti ve bölgenin içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İller Bankası ekipleri, depremden etkilenen 10 ilde 151 yerel yönetimle, depremzedelerin hayatının normale dönmesi için en büyük ihtiyaçlardan biri olan içme suyuna erişim noktasında, belediyelerle seferberlik içinde çalışıyor.

Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor

'10 İLDE İÇME SUYU ALTYAPISININ YÜZDE 95'İ ONARILDI'

İller Bankası, şehirlerin bir an evvel içme suyuna kavuşabilmesi için; 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin altyapıya dair alanlarda çalışmalarında sona geldi.

Açıklamada, 151 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda 72 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki arızalar giderildiği belirtildi. Depremden zarar gören 10 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95'i onarıldığı, kalan çalışmaların AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerinin ardından 100'de yüz olarak tamamlanacağı açıklandı.

Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Deprem bölgesinde su hayati önemde. @ilbanktr ilk günden bu yana 750 personeliyle alt yapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek.' dedi.

Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor
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