Asrın felaketinde dokuzuncu gün: 10 kentte 31 bin 974 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 kenti etkileyen depremler binlerce canı hayattan kopardı. Arama kurtarma ekipleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürürken enkazlardan gelen kimi haberler hüzne boğdu, kimileri ise umutları yeniden yeşertti. Çifte depremde son gelen rakamlara göre 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.15.43 Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.15.00 Ekipler Hatay'da 203. saatte bir kişiyi daha enkazdan sağ olarak kurtardı.14. 21 Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan 26 yaşındaki Emine Akgül, 201 saat sonra kurtarıldı.14.01 EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 531 hesap yöneticisi tespit edildi, 221'i hakkında adli işlem başlatıldı. 64 şahıs gözaltına alındı, 17'si tutuklandı.13.50 AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 974'e yükseldi. 195 bin 962 afetzede farklı illere tahliye edildi.13.35 Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 şüpheli gözaltına alındı.12.27 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi. Özer, ''Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık'' ifadelerini kullandı.İşte felaketin dokuzuncu gününde bölgede yaşanan gelişmeler:09.30 Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.09.20 Kahramanmaraş'ta iki kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.00.43: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.