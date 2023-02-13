  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asrın felaketinde dokuzuncu gün: 10 kentte 31 bin 974 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 kenti etkileyen depremler binlerce canı hayattan kopardı. Arama kurtarma ekipleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürürken enkazlardan gelen kimi haberler hüzne boğdu, kimileri ise umutları yeniden yeşertti. Çifte depremde son gelen rakamlara göre 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

Asrın felaketinde dokuzuncu gün: 10 kentte 31 bin 974 kişi yaşamını yitirdi
Ekleme: 13.02.2023 - 09:17 Güncelleme: 14.02.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Asrın felaketinde dokuzuncu gün: 10 kentte 31 bin 974 kişi yaşamını yitirdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.

15.43 Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.
15.00 Ekipler Hatay'da 203. saatte bir kişiyi daha enkazdan sağ olarak kurtardı.
14. 21 Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan 26 yaşındaki Emine Akgül, 201 saat sonra kurtarıldı.
14.01 EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 531 hesap yöneticisi tespit edildi, 221'i hakkında adli işlem başlatıldı. 64 şahıs gözaltına alındı, 17'si tutuklandı.
13.50 AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 974'e yükseldi. 195 bin 962 afetzede farklı illere tahliye edildi.
13.35 Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 şüpheli gözaltına alındı.
12.27 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi. Özer, ''Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık'' ifadelerini kullandı.
İşte felaketin dokuzuncu gününde bölgede yaşanan gelişmeler:
09.30 Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.

198. SAATTE ÇİFTE MUCİZE
09.20 Kahramanmaraş'ta iki kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.
00.43: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu