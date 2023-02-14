  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'li Jeoloji profesöründen Kahramanmaraş'taki depremle ilgili dikkat çeken benzetme

ABD'deki Western Washington Üniversitesinde Jeoloji Profesörü Jackie Caplan-Auerbach, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin "dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir" olduğunu söyledi.

ABD'li Jeoloji profesöründen Kahramanmaraş'taki depremle ilgili dikkat çeken benzetme
Ekleme: 14.02.2023 - 16:14 Güncelleme: 14.02.2023 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
ABD'li Jeoloji profesöründen Kahramanmaraş'taki depremle ilgili dikkat çeken benzetme
ABD'deki Western Washington Üniversitesinde Jeoloji Profesörü Jackie Caplan-Auerbach, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğünü ve özelliklerini değerlendirdi.
Depremleri 'gerçekten trajik bir olay' olarak nitelendiren Caplan-Auerbach, '(Doğu Anadolu fay hattı) Türkiye'nin bu kısmı için görülmemiş bir olay. Türkiye'de depremler olduysa da bu büyüklükte bir deprem uzun zamandır olmuyordu.' dedi.

Caplan-Auerbach, bölgenin sismik olarak aktif olduğunu ve zaman içinde büyük depremler yaşandığını vurgulayarak, 'Bu yaşanan ise çok çok uzun zamandır olmayan bir şey. Tabii ki zaman boyunca nüfus büyüyor ve etkisi daha da sert oluyor. Buradaki en önemli şeylerden birisi de depremin yüzeye çok yakın olması. Bu da sarsıntının daha şiddetli deneyimlenmesine yol açıyor.' diye konuştu.

'Sık rastlanmayan bir durum'
Kahramanmaraş'ta 24 saat içinde iki büyük deprem yaşanmasına ilişkin ise Caplan-Auerbach, 'Bu kesinlikle sık rastlanmayan bir durum ama duyulmamış şey de değil. Bu alanda farklı farklı fay hatları var. Bazen birindeki bir hareket diğerinin üzerindeki basıncı arttırır ve bu da depreme yol açar. Burada ne yaşandığını, bunun normal bir artçı mı olduğunu bu erken aşamada söylemek zor.' ifadelerini kullandı.

Caplan-Auerbach, bir fay hattındaki depremin başka bir fay hattını tetiklediğini belirterek, 'Kuzey Anadolu fay hattında daha önce (1999) bunu gördük ancak zaman aralığı daha uzundu. Biz büyük depremlerin artçılara yol açtığını biliyoruz. Ancak bu artçılar genelde daha küçük olur. Şimdi birisi 7,8 diğeri 7,5. Bu çok büyük bir artçı. Ancak tekrar söylüyorum bu duyulmamış bir olay değil.' değerlendirmesinde bulundu.

Birkaç yıl önce California'da 6,5'lik bir depremden birkaç gün sonra 7 büyüklüğünde başka bir deprem daha olduğunu vurgulayan Caplan-Auerbach, 'Bunları görüyoruz ancak çok daha az. Bu kesinlikle kahredici bir olay ama şaşırtıcı değil.' dedi.

'Gelecekte tam olarak ne olacağını söyleyemeyiz'
Caplan-Auerbach, depremin yüzeye oldukça yakın ve geniş bir alanda olduğuna işaret ederek, 'Depremlerde bir sonraki zamanda ne olacağını tahmin etmek çok zor. Bunlar çok rastgele olaylar ve hiçbir uyarı vermeden oluyor. Biz bu alanın, üzerindeki enerjiyi saldığını umut ediyoruz ancak gelecekte tam olarak ne olacağını söyleyemeyiz.' ifadesini kullandı.

Depremin büyüklüğü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Caplan-Auerbach, şunları kaydetti:

'Bu deprem çok çok büyük bir depremdi, 7,8 büyüklüğünde bir deprem belki dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir. Bu bir atom bombasıyla kıyaslanamaz. Bu çok uzun bir alana yayılan bir deprem, fay hattı ne kadar uzunsa daha çok alan sarsılır. Bu fay hattı 300 kilometre ya da daha uzun bir alana yayılıyordu. Bu nedenle de bu kadar çok insanı etkiledi. 7,8'lik bir deprem 7,5 büyüklüğündeki bir depremin iki katı büyüklüğündedir. Dünyada büyük depremler görüyoruz, bu depremin olduğu gibi alanlarda çok sık görmüyoruz. Bu depremleri genellikle kıtaların altında görüyoruz. Karada yüzeye bu kadar yakın böyle bir deprem olması sıra dışı. Belki de gördüklerimiz arasında en büyüğü.'
'İnşa kodlarımızı geliştirmemiz gerekiyor.'
Büyük depremlerin genellikle, tektonik levhaların başka bir levhanın altına girdiği okyanus kıyılarında olduğunu belirten Caplan-Auerbach, 'Mesela 2011 Japonya depremi daha büyüktü ancak insanların yaşadığı yerlere uzaktı.' dedi.

Caplan-Auerbach, sözlerinin sonunda şu mesajları verdi:

'Umarım bu depremden ders çıkarırız. En basit tabirle inşa kodlarımızı geliştirmemiz gerekiyor çünkü büyük trajedilerin kaynağı binalar. Eski binalar şu an bildiğimiz seviyelerde yapılmadı. Umarım buradan bir şeyler öğreniriz.
En derin taziyelerimi Türkiye ve depremden etkilenen Suriye halkına iletiyorum. Şunu bilmelisiniz ki tüm dünya sizinle birlikte yas tutuyor ve sizin yanınızda.'

ABD'li Jeoloji profesöründen Kahramanmaraş'taki depremle ilgili dikkat çeken benzetme

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu