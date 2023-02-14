90 saat sonra enkaz altından sağ kurtarılmışlardı: Hayatımı bebeğime borçluyum

Hatay’da 10 günlükken enkaz altında kalan Yağız Ulaş bebek ile annesi Necla Camuz 90 saat sonra kurtarılmıştı. Yağız Ulaş’ı emzirerek hayatta tutan annesi, “Bebeğim başa çıkacak kadar güçlü olmasaydı ben de olmazdım. Hayatımı ona borçluyum” dedi.

Hatay Samandağ'da yaşadıkları 5 katlı apartmanın depremde çökmesiyle enkaz altında kalan Necla Camuz (33) ile 10 günlük bebeği Yağız Ulaş 90 saat sonra kurtarılmıştı.Devrilen gardrobun yarattığı boşlukta hayatta kalan Camuz “Kendime geldiğimde Yağız hâlâ kucağımdaydı. Yağız emzirerek besledim. Kendi sütümü içmeye çalışsam da başaramadım” dedi. Camuz, bir moloz parçasıyla gardroba vurarak sesini kurtarma ekiplerine duyurduğunu söyledi.Necla Camuz, kaldırıldığı hastanede, görevlilerden 16 yıllık eşi İrfan ve 3 yaşındaki oğlu Yiğit Kerim'in de enkazdan sağ çıkartıldığını öğrendi. 24 saat gözlem altında tutulan anne ve bebeği taburcu edildi ve aile bir çadıra yerleştirildi. Necla Camuz, “Oğlumun bu olanların hiçbirini hatırlamayacak olmasına memnunum. Bebeğim bununla başa çıkacak kadar güçlü olmasaydı, ben de olamazdım. Hayatımı bebeğime borçluyum” diye konuştu.