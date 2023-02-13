Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
YOL TV ekibinin canlı yayına geçtiklerinin farkında olmadan yayının KJ'sini ayarlarken kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtikleri görüldü.
Asrın deprem felaketi sonrası yaralar hızla sarılırken acı üzerinde tepinen muhalif medya skandallara doymuyor.
PKK iltisaklı YOL TV, KJ'yi ayarlarken depremle ve Kahramanmaraş'taki depremzedelerle dalga geçti.
Ekibin 'Yaz yaz burası soğuk donuyoruz. Depremden değil soğuktan...' diyerek kahkaha attığı gözlemlendi.
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